Santo Domingo. Fue en 2015 la última vez que la cantante Selena Gómez lanzó un álbum musical al mercado, desde entonces la artista mantenía en expectativa a todos sus seguidores de cuándo regresaría con algo nuevo y este viernes han estallado las redes sociales con su anuncio.

La cantante de 27 años publicó una imagen en Instagram titulada Lose You To Love Me, el nombre de su nuevo sencillo, que saldrá al mercado el próximo 23 de octubre. En una hora, superaba los 2 millones de likes.

Tras realizar el anuncio, #LoseYouToLoveMe ocupa el segundo lugar en tendencia mundial, este 18 de octubre.

Aunque se desconoce de qué trata la letra, muchos fans creen, por el título, que tiene que ver con la tormentosa relación que tuvo con Justin Bieber.

Lo cierto es que luego de la publicación, miles de seguidores al rededor del mundo han reaccionado de manera muy peculiar, con memes y expresiones de alegría por el nuevo sencillo de la exchica Disney.