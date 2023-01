Señales de Hipólito Mejía

No hay dudas de que la más reciente visita realizada por el ex presidente Hipólito Mejía a su par Danilo Medina iniciando el año 2023 ha dejado una estela de juicios, conjeturas y especulaciones, que han puesto de lo más interesante el escenario político.

Lo novedoso del encuentro, cuyas motivaciones reales solo las conocen sus protagonistas, no es lo que se ve, sino lo que no se ve, como afirmara en sus buenos tiempos el autor de la novela la “Mañosa”, el profesor Juan Bosch.

De las cosas que no se ven o que por lo menos no se han explicado hasta el momento de la controversial visita del representante de una de las facciones mayoritaria del PRM, Hipólito Mejía al presidente del PLD, Danilo Medina, es que con la misma el padre de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inicia una nueva etapa en su carrera política.

El señor Hipólito Mejía Domínguez a partir de la referida visita se revela como un actor fundamental para la lucha política que se inicia de cara a la celebración de las próximas elecciones congresuales, municipales y presidenciales del 2024.

El ex mandatario deja claro con esa acción, además, que su papel político en este proceso que se avecina será de primer orden y no como muchos creían y se había dicho que sólo sería de simple árbitro.

Es evidente que el ex presidente (2000-2004) constituirá en lo adelante una pieza de extraordinaria importancia para con su manera singular, espontánea, sabia y estratégica, perturbar el avance en la simpatía que pudiera estar experimentando el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), el doctor Leonel Fernández. No hay dudas.