Sepultan en distintos cementerios a pareja raptada y asesinada

Pedro Brand. -En medio de manifestaciones de pesar de familiares y amigos, fueron sepultados por separados este martes en la tarde, los cadáveres de la pareja de esposos encontrados el lunes en un pozo séptico en el municipio Los Alcarrizos, tras once días de permanecer como desaparecidos.

Los cuerpos de Luis Miguel Jáquez Rodríguez, de 32 años y de Elizabeth Almarante Pacheco, de 24, fueron depositados en sus últimas moradas pasadas las 4:30 de la tarde, en presencia de decenas de personas, entre ellos familiares que lloraban de forma desconsolada.

La mujer fue sepultada en el cementerio del distrito municipal Pantoja del municipio Los Alcarrizos, mientras que el hombre ha sido enterrado en el camposanto del kilómetro 28 de la autopista Duarte, municipio Pedro Brand.

Debido a la descomposición de los cuerpos, inmediatamente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) entregó los cadáveres, estos fueron conducidos a su morada final.

«La Policía y el Inacif aún no han dicho nada. Una hermana de ella es que tiene contacto con las autoridades, pero todavía no han dicho nada», puntualizó una amiga de la occisa, que pidió no se divulgue su nombre.

Mirando la tumba, se lamentaba de no conocer la pareja de su amiga.

«Solo lo veía cuando él la venía a recoger, él no era de mucho hablar», recordó.

Agregó que Almarante Pacheco era una joven de la iglesia que «cantaba precioso». «Todo quien la conocía sentía esa buena vibra, esa inocencia en ese corazón», narró la amiga.

En relación al caso la Policía Nacional mantiene detenidas varias personas, y según se adelantó este martes las investigaciones están bastantes avanzadas, por lo que en las próximas horas podrían ser presentados e identificados los presuntos autores materiales del doble crimen.

La pareja de esposos fue reportada como desaparecida la madrugada del lunes 23 de enero, cuando extrañamente abandonaron la casa y dejaron durmiendo a dos niños, hijos de Jáquez Rodríguez con otra relación.

El lunes se informó del hallazgo de dos cadáveres y este martes se confirmó que los cuerpos, en estado de descomposición, eran de Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco.