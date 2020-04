Sí, me quedo en casa

- Publicidad -

Sí, me estoy quedando en casa y se me agotan las reservas de alimentos y los fármacos recetados para regular la presión arterial, disminuir el crecimiento de la próstata, proteger el único riñón que me queda y otros padecimientos que han surgido desde que entré en el ciclo biológico de la ancianidad. Desde luego, al pasar todo el tiempo en casa, leo —casi devoro— más libros y navego y descubro un ciberespacio que no había concebido antes; un ciberespacio congestionado de cuantas cosas pueda uno imaginarse: películas, noticias, correos útiles e inútiles, podcast, memes, bulos [fake news], publicidad comercial, publicidad política, literatura, pornografía y chateos. También descubro acrónimos y siglas que, antes de la cuarentena, desfilaban fugazmente frente a mis ojos y no me detenía a indagar lo que significaban, como tbt [throwback thursday], fb [Facebook], yt [YouTube], lol [laughing out loud], omg [oh my God], xoxo [hugs and kiss], ily [i love you] y otros que me separaban generacionalmente de mis hijos y nietos.

Sin embargo, en esa telaraña de multi-información, de mentiras, desaciertos y locuras, también encuentro verdades, manifestaciones de amor, tiernos abrazos, efusivas reuniones familiares y aplausos a los verdaderos héroes de esta pandemia: a los médicos, paramédicos, policías, militares y voluntarios espontáneos que desafían en todos los terrenos al coronavirus [SARS –Covid 2], protegidos sólo con el escudo de una vocación de servicio y un corazón fortalecido de amor.

Sí, me estoy quedando en casa, y al hacerlo trato de contribuir con mi actitud a combatir este brote epidémico planetario, a combatir desde mi aislamiento que el virus no me contagie ni yo contagiar a los demás y así imposibilitar su propagación. Y ahora que me quedo en casa, he rememorado soledades, abandonos, nostalgias y viejas cuitas que mi memoria tenía archivadas en esos surcos que los lóbulos del cerebro esconden para espantar las tristezas. Y entonces me fortalezco cuando leo los mensajes solidarios de un mundo atrapado entre un agente infeccioso microscópico [pero con la asombrosa capacidad de mutarse en nuestro organismo] y la sorpresa de saberse indefenso, achicado, y sólo recurre como arma esencial de combate a una frase que nos llega hondo: «¡Quédate en casa!»…

Pero por suerte, estamos en el mes de abril, en primavera, y es bueno recordar que abril y la primavera forman parte de una historia de gloria, porque en abril y la primavera las campanas repiquetean siempre para anunciar reivindicaciones y cambios profundos.

Sí, me estoy quedando en casa.