Aunque las autoridades policiales y del Ministerio Público coinciden en que la agresión contra el expelotero David Ortiz fue un acto de sicariato, ninguno había explicado esta mañana las posibles razones que motivaron la acción criminal.

Así lo reveló este martes una fuente policial ligada a las investigaciones, quien dijo “que no tenemos dudas de que se trató de un acto de sicariato, sin embargo, queremos apresar a quien realmente disparó a David para que diga quién le pagó para que cometiera el atentado criminal”.

Con relación al caso está detenido Eddy Vladimir Féliz García, quien conducía la motocicleta usada para huir del lugar del hecho, mientras otras cinco personas están bajo investigación.

Extienden búsqueda

Investigadores de la Policía junto a miembros de los organismos de seguridad del Estado buscan como “aguja en un pajar” al hombre acusado de disparar contra David Ortiz, para determinar si se trató de un acto de sicariato el atentado contra el exastro del béisbol de Grandes Ligas.

Ortiz tuvo que ser sometido a una operación de seis horas en la Clínica de Medicina Avanzada Abel González, de la avenida Abraham Lincoln, en la que le extirparon partes del colon, de los intestinos y la vesícula.

A la búsqueda del hombre que disparó contra el Big Papi se han unido la Policía, investigadores y miembros de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), del J-2, del Ministerio de Defensa, G-2 del Ejército de República Dominicana (ERD), y otros organismos de seguridad del Estado.

Por el hecho, se encuentra detenido Féliz García, a quien en un principio se acusaba de haber sido la persona que le propinó el disparo al expelotero de Grandes Ligas, pero los vídeos y los investigadores han revelado que cuando el detenido intentó huir y caer de la motocicleta, quien huyó fue el que disparó.

El informante dijo que las autoridades manejan la hipótesis de que quien disparó no conocía a David Ortiz, “y pudo confundirlo con otra persona”.

“Parece que lo que se quiso era dar un susto, pues si hubieran querido matar a David le hubiese disparado en la cabeza o al pecho, pues él estaba de espalda a la calle”, aseguró la fuente policial.

Ortiz resultó herido el pasado domingo en la noche a eso de las 8:30 de la noche en el centro de diversión Dial, de la calle Presidente Vásquez casi esquina Venezuela, en Santo Domingo Este, cuando compartía junto al presentador de televisión Jhoel López, quien resultó herido en la pierna derecha, así como con el intérprete urbano Secreto y el su manager.

“Lo que queremos es detener e investigar el que está prófugo y que tras disparar salió huyendo, se montó en la motocicleta que le esperaba afuera del negocio que conducía Féliz García, quien perdió el control y cayó al pavimento, y fue agarrado y golpeado por las personas que estaban en el lugar”, precisó el investigador.

Tienen avances

El procurador General de la República, sostuvo a media mañana de hoy que no se puede cuestionar el tiempo de las investigación, porque ya el Ministerio público tiene avances importantes, y no se han divulgado para no dañar afectar proceso investigación que realizan las autoridades.

Aseguró que pronto la Procuraduría dará respuesta y detalles del caso y advirtió que “habrá consecuencia contra las responsables”.