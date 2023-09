SISALRIL sanciona clínica por cobro indebido a afiliados a la Seguridad Social

Santo Domingo.- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) sancionó a un centro médico del Distrito Nacional por la práctica prohibida de cobros indebidos a dos afiliados mediante la solicitud de depósitos o pagos anticipados como requisito de acceso a la atención médica, violando así la ley de Seguridad Social y sus normas complementarias.

El doctor Jesús Feris Iglesias, superintendente de la entidad, informó que la decisión, contra la clínica no identificada, se acató en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Ley No. 87-01 y la Res. No.563 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), mediante la resolución DJ-GIS No. 0022-2023.

Por las debidas faltas, el centro de salud deberá pagar una multa ascendente a 101 salarios mínimos, convirtiéndose en la primera sanción presentada por la Sisalril en todo su período de funcionamiento.

El Superintendente informó que esta sanción demuestra el compromiso firme de su gestión en generar los incentivos para el correcto funcionamiento del Seguro Familiar de Salud, de garantizar las prestaciones adheridas a la seguridad social y el fiel cumplimiento de la Ley 87-01, marcando así un precedente que sirva de ejemplo para todos los centros de salud del país.

“Desde nuestro rol regulador del Sistema de Seguridad Social, en la SISALRIL nos mantendremos vigilantes de cualquier vulneración a la ley, ya sea por cobro indebido o cualquier otra infracción que realicen en perjuicio de los afiliados las Prestadoras de Servicios de Salud, que no solo transgreden la norma vigente, sino que crean mecanismos de exclusión incompatibles con la naturaleza del servicio que otorgan”.

Recordó que durante el período 2022-2023 se han presentado la mayor cantidad de sanciones en la historia de la institución, impactando favorablemente a 1,198 casos de afiliados, representando para el Sistema Dominicano de Seguridad Social un hito histórico, que ha de seguir fortaleciéndose, por lo que se requiere el empoderamiento ciudadano y la denuncia oportuna.