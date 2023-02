Solicita trabajo

El actor Armando Araiza, quien se hizo popular al participar en la telenovela “Quinceañera”, y de ahí en los melodramas “ El maleficio” y “Diseñando tu amor”, este último en 2021, solicitó a los productores le den una oportunidad laboral.

Recomendaciones

«Amigos, ninguna televisora aún me ha contratado», escribió Araiza en Twitter. “Pero ¿les gustaría que regresara a hacer televisión?». Según People en Español los cibernautas reaccionaron al mensaje con algunas recomendaciones y mensajes de apoyo. «Araiza abre tu canal de Youtube empieza con historias cortas, ejercicios, disciplinas, consejos, etcétera tienes mucho potencial tu apellido tiene fuerza y valor… Que te fijas en la televisión aburrida», dijo un usuario.

Seguirá detenido

Nathan Chasing Horse, el actor de “Danza con lobos”, acusado de abusar sexualmente de niñas y mujeres indígenas durante dos décadas, en varios estados, fue acusado en Nevada por delitos que, según los fiscales, ocurrieron en el área de Las Vegas desde 2012

Pospuesta

Infobae informa que Nathan Chasing Horse fue acusado formalmente en un tribunal de North Las Vegas lleno de amigos y familiares que esperaban verlo en libertad bajo fianza. Pero el juez pospuso la audiencia de los argumentos sobre su estado de custodia para darle a la nueva abogada de Chasing Horse con sede en California, Alexandra Kazaria, tiempo adicional para obtener el permiso del Colegio de Abogados del Estado de Nevada.

¿En crisis?

Dicen que el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola está atravesando una crisis. Los medios afirman que esto se debe a una infidelidad del empresario musical, y que la tercera en discordia es supuestamente la cantante peruana Leslie Shaw.

Se defiende

Shaw se defendió de las acusaciones, durante una entrevista en el programa de YouTube Magaly TV La Firme, en la que desmintió la información reportada por el periodista mexicano Ernesto Buitrón, quien alega que Mottola fue infiel con Shaw, con quien Thalía grabó el video musical «Estoy soltera». La peruana dijo que no conoce a Mottola. «Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto y yo he ido a varios eventos de la disquera», dijo la cantante de 33 años.