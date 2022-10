Stephen Jackson aconseja a Green

No ha habido escasez de opiniones desde que se filtró el viernes el video del altercado de Draymond Green y Jordan Poole y el ex guerrero Stephen Jackson está dando a conocer sus pensamientos.

El viernes, Jackson recurrió a Instagram para explicar lo que le dijo a Green después del incidente.

«Draymond y yo tuvimos una pequeña conversación sobre otra cosa anoche, sobre otro problema que teníamos, y para aclarar las cosas entre él y yo», comenzó Jackson. «Pero le dije que tiene que ir a Poole y arreglar eso, si quiere arreglarlo.

«Jordan Poole no se beneficia en absoluto de esto y no hay razón para golpear a un chico joven, ¿sabes lo que estoy diciendo?»

Jackson agregó que si bien las discusiones y los desacuerdos ocurren en la práctica, nunca se deben lanzar golpes. Continúa diciendo que la responsabilidad ahora recae en Green para hacer las paces, y que nadie gana con el lapso de juicio del hombre de 32 años.

«Le dije a Draymond anoche que tenía que arreglar esa situación con Poole, ¿sabes lo que digo? Porque él no se beneficia en absoluto», dijo Jackson. «Él tiene que ser el hermano mayor e ir allí y decirle al hermano pequeño: ‘Mira, me desmayé, ¿sabes lo que digo?’

Draymond Green y Jordan Poole

«Pero nunca golpeas a los pequeños homies así en la práctica, o a tus compañeros de equipo, hombre».

Al final, aunque Jackson entiende que los desacuerdos ocurren a puerta cerrada, se asegura de decir que nunca debería haber escalado hasta el punto de lanzar golpes.

«Tú nunca haces eso, yo nunca he hecho eso hermano. Nunca no hagas eso», dijo Jackson. «Y llegas a eso, sucede a veces, todos te involucras».

«Pero el joven, no, no haces eso».

Antes de que TMZ Sports publicara el video el viernes, el gerente general y presidente de operaciones de baloncesto de los Warriors , Bob Myers, dijo a los periodistas el jueves que Green se disculpó con Poole y el equipo por su conducta.

Myers también agregó que la disciplina de Greenserá manejado «internamentey que no espera que el tetracampeón se pierda ningún partido.

Los fanáticos de los Warriors tenían la esperanza de que unos días de espacio y soledad pudieran ser buenos para Green y Poole en términos de arreglar su relación.

Sin embargo, con la filtración del video y todo el panorama deportivo hablando sobre el altercado, queda por ver cómo Golden State lidiará con los ruidos fuertes.

Por: Jarrod Castillo

NBC Sports Bayarea