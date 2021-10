Tatis reflexiona sobre los altibajos de 2021

SAN FRANCISCO – A los 22 años, Fernando Tatis Jr. ha logrado muchísimo como jugador de béisbol. Este fin de semana, marcará otra casilla: finalizará su primera temporada completa de clasificación de 162 juegos en las Grandes Ligas.

Ha sido toda una montaña rusa para Tatis. Firmó un mega-contrato de 14 años. Perseveró a través de múltiples lesiones en el hombro. Publicó números de calibre MVP. Cambió de posición. Sufrió un colapso al final de la temporada que vio a los Padres caer en picada por la contienda por los playoffs.

«Un año realmente largo», dijo Tatis riendo. «… Estoy realmente orgulloso de mí mismo, de cómo me he responsabilizado, pasando por todas las luchas por las que pasé este año».

El viernes, cuando los Padres abrieron su última serie de temporada regular del año, Tatis se reunió con miembros de los medios para recapitular todos los aspectos de su campaña de 2021, desde su hombro reacio a su preferencia posicional y su búsqueda del MVP de la Liga Nacional.

Estos son los aspectos más destacados:

Tatis preferiría evitar la cirugía

En al menos cuatro ocasiones este año, Tatis ha sufrido una luxación parcial de su hombro izquierdo. Con cada una de esas dislocaciones, es más probable que se produzca una nueva dislocación.

Tatis podría resolver ese problema con una cirugía de hombro que requeriría de cuatro a seis meses de tiempo de recuperación. Pero el viernes, Tatis reiteró su preferencia por evitar la cirugía por completo.

«Nos sentaremos con [el gerente general AJ Preller] y los médicos, pero siento que todos están de una manera positiva al no someterme a la cirugía», dijo Tatis. «Pero ya veremos. Me siento como yo ‘Estoy en un gran lugar. Mi hombro está en un gran lugar. Me siento muy seguro donde estoy ahora».

Actualmente, Tatis está haciendo ejercicios de fortalecimiento regulares en ese hombro, y los Padres han reiterado lo contentos que están con su estado actual. Dicho esto, también han sido muy cautelosos con Tatis, ya que lo trasladaron a los jardines en agosto en un esfuerzo por evitar más lesiones.

Tatis es un campo corto

Tatis jugó 24 partidos en los jardines en agosto y septiembre, y el equipo creía que su hombro corría menos riesgo allí. (Menos acción, más tiempo para tomar decisiones). Aparte de un error muy costoso en San Luis, Tatis estuvo sólido a la defensiva en los jardines.

Teniendo en cuenta algunas de sus luchas al principio de la temporada en el campo corto, y el hecho de que los Padres tienen una gran cantidad de otras opciones de campo corto, incluido el principal prospecto CJ Abrams, generó dudas sobre si Tatis podría ser más adecuado como jardinero a largo plazo. .

«Siento que A.J. y yo ya hemos dejado esa conversación», dijo Tatis. «Fichó a un campo corto, y va a tener un campo corto. Ese es el plan hasta ahora. No planeo moverme por mucho tiempo desde allí».

Parece que Tatis y los Padres están en la misma página. Ven a Tatis como un campo corto mucho mejor de lo que indicarían sus 21 errores, líderes en la Liga Nacional. Citan su rango y el hecho de que la mayoría de sus errores se produjeron a principios de año. De hecho, Tatis se ha mostrado mucho más estable a la defensiva a medida que avanzaba la temporada.

«Anticipo que entrará en la temporada baja preparándose para jugar como campo corto», dijo el manager de los Padres, Jayce Tingler.

Un candidato a MVP

A Tatis se le pidió que hiciera su propio caso de Jugador Más Valioso el viernes por la tarde. Claramente, no estaba tan interesado en hacerlo.

Después de soltar una risa característica, Tatis dijo: «Siento que los números hablarán por sí mismos, lo que hice este año con la pasión con la que lo hice».

De hecho, los números dicen mucho. Tatis lidera la Liga Nacional con 42 jonrones, y ha valido 6.6 bWAR, ocupando el segundo lugar solo detrás de Juan Soto de Washington. Entró al juego el viernes por la noche con una línea de barra de .281/.365/.614 – evidentemente absurdo para un campo corto primario que también robó 25 almohadillas (y habría tenido más si no hubiera recortado las rutas de bases para preservar su hombro).

«Sé mi opinión al respecto», dijo Tingler. “Ha sido el jugador más valioso de la liga. … Faltando bastantes juegos con temporadas en la Lista de Lesionados y aun teniendo los números, la producción, el tipo especial de jugador que es, incluso para ser mencionado entre los tres primeros, y francamente debería y podría ganar el MVP, creo que habla de su talento y habilidad».

«Un puñal al corazón»

Cuando Tatis se dislocó el hombro y se deslizó hacia la tercera base el 30 de julio, los Padres lideraban la carrera de comodines de la Liga Nacional por 5 juegos y medio y estaban en la mezcla por el título de la división. Resulta que ese día, el mismo día en que los Padres no agregaron lanzadores abridores en la fecha límite de intercambios, marcó el comienzo del final.

«Ha sido muy difícil», dijo Tatis. «No llegamos a los playoffs, fue solo un puñal directo al corazón, especialmente con el tipo de equipo que teníamos».

Para rematar su entrevista, Tatis dejó una cosa clara. A estas alturas, es un bateador de 40 jonrones. Es casi seguro que se convertirá en el primer rey de jonrones de la Liga Nacional desde Fred McGriff en 1992. Podría convertirse en el primer Padre en ganar un premio MVP desde Ken Caminiti en 1996. Entonces, ¿qué es lo próximo que quiere lograr?

«Una Serie Mundial», dijo Tatis. «El objetivo final. Ese es el que está en la cima. Ese es el que alcanzan los grandes jugadores».