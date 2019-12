El Este demuestra poderío en atletismo de Juegos Escolares

La Zona Este demostró una vez más su poderío en el atletismo, tras sumar tres medallas de oro en las competencias que se celebran con éxito en la pista de La Romana.

Yerar Núñez y Andreína Robles, representantes de la Zona Este, alcanzaron los máximos honores para quedarse con las preseas doradas en las pruebas de 400 metros lisos.

Yerar realizó una gran competencia. Faltando 200 metros estaba colocado en el tercer lugar y utilizó todas sus fuerzas para pasar a sus oponentes y llegar a la meta en el primer puesto.

“Fue una dura prueba. Estoy muy feliz, pues le brindé a mi región el oro”, indicó Núñez.

Andreína también en los 400 metros enseñó mucha calidad. Desde que se inició la prueba marchó en los primeros puestos y en la recta final mostró sus grandes condiciones para recibir una gran ovación.

Karla Michel

La velocista Karla Michel, quien también representó al Este, corrió como las grandes al imponerse en los 400 metros planos.

Michel destacó el esfuerzo de sus entrenadores y dijo: “estoy muy contenta y agradecida de Dios, que me dio la fortaleza para poder subir al podio en el primer puesto”.

Wilfri Rodríguez

En 800 metros masculino se llevó el oro, Wilfri Rodríguez de la Zona Noroeste. Fue el tercer oro para el Noroeste.

Cortos

Los Juegos Escolares están a punto de culminar. Ha sido un gran evento que marca un hito en la historia de los estudiantes.

¡Qué bueno!

Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación y Jorge Minaya, deben estar satisfechos por la gran labor realizada por las diferentes comisiones.

El senador Charlie Mariotti llorará mañana de la alegría cuando vea su sueño hecho realidad.

Los verdaderos héroes son los estudiantes que se comportaron con excelente disciplina y se fajaron a competir con gallardía por sus regiones.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.