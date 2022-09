Tiafoe le da al equipo Mundial su primera Copa Laver

AP.- Frances Tiafoe levantó cuatro match points para derrotar el domingo a Stefanos Tsitsipas por 1-6, 7-6 (11), 10-8 y asegurar la victoria del equipo del Resto del Mundo sobre el de Europa de Roger Federer por primera vez en la corta historia del torneo.

Tiafoe, un estadounidense de 24 años, respondió con la misma audacia y desparpajo que mostró al alcanzar sus primeras semifinales de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos a comienzos de este mes.

La victoria sobre Tsitsipas, el subcampeón del Abierto de Francia en 2021, permitió al Resto del Mundo ponerse arriba 13-8 en el tercer día de la competición contra los europeos que además de Federer — el campeón de 20 citas de Grand Slam que acaba de retirarse — contaban con Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

Esta cita sirvió para rendirle una despedida al astro suizo de 41 años. Su último partido previo al retiro fue la noche del viernes, cuando él y Nadal sucumbieron en dobles ante Tiafoe y Jack Sock.

“No me gusta perder”, dijo Federer. “No es divertido. Te deja un mal sabor”.

John McEnroe tenía foja de 0-4 como capitán de su equipo ante Bjorn Borg, su viejo rival y capitán del equipo europeo. Ambos indicaron que volverán para la Copa Laver de 2023 en Vancouver, pero que sería su última.

Tiafoe bromeó cuando le preguntaron si debía disculparse con Federer por vencerle en su último partido y derrotar a su equipo.

“No me voy a disculpar con él. Quien tiene que disculparse bastante es él por los últimos 24 años”, dijo Tiafoe, quien acabó con marca 0-3 en el historial directo de individuales contra Federer. “Debo darle las gracias por haber invitado a este increíble y lo que ha ha hecho por el tenis. Es un tipazo. Feliz de haberle conocido, feliz de llamarle amigo, feliz de llamarle colega y mis mejores segundos en su nueva etapa. Pero no me voy a disculpar”.

Djokovic se acreditó victorias en sencillos y dobles el sábado para que los europeos se pusieran al frente 8-4. Los partidos del domingo valían tres puntos cada uno, y el primer equipo en alcanzar los 13 se quedaba con el cetro que lleva el nombee Rod Laver, el único hombre en completar dos veces el Grand Slam en un año.

El equipo del Resto del Mundo tomó la ventaja en el última día en la O2 Arena, gracias a un par de victorias de Felix Auger-Aliassime, un canadiense de 22 años. Doblegó a Djokovic, campeón de 21 Slams, por 6-3, 7-6 (3), luego de conformar una dupla con Sock para vencer a Murray y Matteo Berrettini por 2-6, 6-3, 10-8 en dobles.

Los europeos habían monopolizado las primeras cuatro ediciones de la Copa Laver, torneo concebido por la empresa de representación de Federer.

El domingo, Tiafoe estuvo a un punto de perder ante Tsitsipas cuatro veces en el desempate del segundo set. En el primero, con la cuenta 6-5, Tsitsipas dejó en la red una devolución de derecho, poniendo fin a un peloteo de 22 golpes. Tiafoe borró el segundo, con un 9-8 en contra, con una volea. Y Tsitsipas mandó afuera un par de reveses en sus últimas dos oportunidades para sentenciar, con 10-9 y 11-10.