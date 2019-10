Maria Laura Vásquez Fernández

¡María Laura, la Madrina!

En la rueda de prensa de las Águilas Cibaeñas, previa a la apertura de la temporadade béisbol 2019-20, ocurrió un hecho singular.

¡Fue electa una madrina especial!

Se llama Maria Laura Vásquez Fernández.

Entre un prolongado y emotivo aplauso, mezclado con los ojos húmedos de muchos de los presentes, María Laura fue recibida con emoción por todos los directivos, peloteros, miembros de la prensa e invitados especiales.

¡Qué bien que respeto a su dignidad personal, inteligentemente, nadie se atrevió a referirse a su obvia condición especial!

Ignoramos de quién fuera la singular y bonita idea que, rompiendo con la tradición, estableció un hito.

Qué bueno que alguien dentro de las Águilas Cibaeñas pensó que hay dos tipos de bellezas.

Una belleza física, visible para todos.

Y otra belleza interior, que muy pocos tienen el privilegio de percibir.

Es allí donde se acumulan no solo los mejores valores humanos, sino también la fuerza, la decisión y la perseverancia de enfrentar y de vencer cualquier limitación humana.

Por tanto, la decisión de las Águilas de nombrar a una madrina especial, ha sido la mejor y más atinada respuesta contra la exclusión social, de personas que tienen que cargar de por vida una injusta decisión de la naturaleza.

Pero esta noble y brillante iniciativa, aunque es la primera, no debe ser la única.

Porque en nuestra sociedad abundan muchas “María Laura” excluidas: envejecientes con grandes valores, que viven sus últimos días arrinconadas por el olvido, ciudadanas anónimas con un historial sin manchas y muchas niñas adornadas de pura inocencia, que bien pueden ser madrinas futuras de las Águilas Cibaeñas.

Quién sabe cuántas de esas ignoradas sociales, vivieron el sueño de haber sido madrina de las Águilas, y nadie las tomó en cuenta, como afortunadamente ha ocurrido con María Laura.

¡Aplausos para el o la autora de tan bella iniciativa!

Muy bien por las Águilas Cibaeñas, conjunto al que, hago miembro de mi minúscula estirpe de genuina honestidad afectiva, cada vez más escasa en nuestro planeta.

TOQUECITOS…

Saluditos de “cora” para el alcalde del Distrito Nacional porque trabajó a tiempo con el alumbrado, poda de árboles y limpienza del entorno del estadio Quisqueya… “El Becham”, dirigió personalmente parte de los trabajos y como oriundo de nuestro ensanche La Fe, sigue muy atento a las necesidades del sector… El Caballito dio un palo con la Copa Cero de Oro… Se pedaleó en la capital de viernes a domingo y fue un espectáculo que brilló junto a la inauguración del torneo de béisbol profesional y el torneo de tenis Santo Domingo Open… Saluditos de “cora” para Emilio Valdez, el Caballito… ¿Por qué no piensa en avanzar dentro de la dirigencia ciclística del país? Méritos tiene de sobra.