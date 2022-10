Tres diputados PRM reclaman “macana” contra delincuencia

Tres diputados del oficialista Partido Revolucionario Modern (PRM) pidieron al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (Chu) y al director general de la Policía, mayor general, Eduardo Alberto Then, usar macana y mano dura para enfrentar la delincuencia en la República Dominicana.

Al mismo tiempo los diputados Elías Báez, Luís Gómez y Francisco Solimán coincidieron en que Chu Vásquez no puede desligarse de sus responsabilidades y le recordaron que es él quien debe crear los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Diputado Luis Gómez

Báez consideró que Chu Váquez debe advertirle al director de la Policía “que si no resuelve” con la delincuencia será destituido.

“Yo lo que creo es que hay que ser más duro contra la delincuencia, se necesita la mano dura, aunque mucha gente no quiere que se use la macana y muchos empiezan a criticar, pero nosotros no podemos dejarnos ganar de la delincuencia”, sostuvo Báez, quien es diputado del PRM por Santo Domingo Oeste.

“Miren como está Haití, son las bandas las que controlan, no podemos permitir eso, el director de la Policía que se ponga la pila y el ministro de interior que le baje línea al director, que se ponga fuerte y vamos a trabajar. El ministro de Interior y Policía es el superior jerárquico y quien baja las directrices de lo que se debe de hacer, pero que le baje línea con mano dura al director general de la Policía y que le diga que si no resuelve te quitamos, porque para eso es que usted es el superior, no podemos desligarnos, no podemos al gobierno de Luís Abinader solo, los ministros y directores tienen que poner de su parte y usar la mano dura en contra de la delincuencia”, sostuvo.

De su lado el diputado perremeísta por la provincia San Pedro de Macorís, Luís Gómez, pidió al ministro de Interior y Policía, Chu Vásquez, actuar con responsabilidad porque la sociedad dominicana no puede vivir en medio de una intranquilidad.

Al mismo tiempo el diputado demandó del director de la Policía, actuar con más energía frente al aumento de la delincuencia en el país.

Francisco Solimán

“Nosotros entendemos que el director de la Policía tiene que dar una respuesta y el jefe de la Policía no se puede desligar porque es el jefe inmediato del general Then y deben actuar con responsabilidad porque ellos sabe que esa no es responsabilidad del presidente Luís Abinader. Nosotros necesitamos que todo ciudadano que sea serio y responsable y que trabaje con honestidad pueda recibir la seguridad y el respaldo del director de la Policía, pero por instrucciones precisas del ministro del interior”, sostuvo.

Mientras que Solimán denunció que desde dentro de la Policía se está boicoteando la reforma policial.

Al mismo tiempo recordó a Chu Vásquez que él es el responsable de garantizar la seguridad de todos los dominicanos.

Destacó que ya hace dos años que se está trabajando en la reforma policial, por lo que a su entender se impone hacer un mapeo real de la situación de la seguridad ciudadana en el país “y en esos lugares neurálgicos fortalecer la seguridad ciudadana”.

“La Policía sabe quiénes son los delincuentes que actúan en las distintas áreas, y eso la gente, entonces hay que fortalecer la reforma policial y trabajar en la dirección de resolver los problemas de la delincuencia en los puntos neurálgicos”, consideró.

Fiordaliza Peguero

La diputada perredeísta Fiordaliza Peguero deploró que ahora el ministro de Interior y Policía se pretenda lavar la mano como Pilato frente al auge de la delincuencia en el país.

Consideró que el gobierno no está utilizando los mecanismos adecuados para enfrentar la delincuencia en el país y dijo que mientras los agentes policiales estén pasando hambre y no se cumple con la promesa de aumentar el salario a US$500 habrá problema. Añadió que los policías salen a las calles a macutear porque el sueldo que reciben no le da para comer.

“Como es posible que cuando él estaba en la mesa de seguridad alardeaba del megaproyecto de seguridad que tenía y ahora se quiere lavar las manos como Pilato”, opinó Peguero.

Antier, Chu Vasquez se desligó del incremento de los hechos de violencia e inseguridad ciudadana que afectan al país y dijo que es la Policía quien debe responder por el problema.