“Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”: Anuel AA se suma a indirectas en nueva canción

La música siempre se ha valido de sentimientos tan fuertes como el amor y el despecho a la hora de componer. Los últimos meses figuras como Shakira, Gerad Piqué, Karol G y Anuel AA han hecho de sus propias rupturas, historias convertidas en canciones.

El más reciente caso, el puertoriqueño Anuel AA, ex pareja de Karol G, ha mencionado a Shakira y Piqué en su nuevo sencillo “Más rica que ayer”, junto a Mambo Kingz y DJ Luian, haciendo que los seguidores empiecen a suponer si fue una indirecta para “La Bichota”, quien previamente lanzó “TQG”, en colaboración con su compatriota Shakira.

Para los fanáticos de ambas exparejas, las indirectas en “Te quedo grande” fueron un claro mensaje de las colombianas para sus ex.

En tanto, el reggaetonero ha contestado a los versos de su expareja Karol G en su nuevo tema estrenado este mismo viernes, una semana después del lanzamiento del disco “Mañana será bonito”, donde la intérprete de “Provenza” incluye el alegado desahogo.

Mientras que, en “Más rica que ayer” el artista puertorriqueño canta sobre un reencuentro con una expareja a la que confiesa que traicionó.

“Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte / Por eso ni te juzgo, tú ni puede’ lastimarme”.

En la historia de la canción, le propone volver a escribirse y mantener contacto porque «tú no ere’ Shakira ni yo Piqué», un verso con el que resta importancia a sus problemas con esa pareja porque no son tan graves como el conflicto entre la de Barranquilla y el ex del Barcelona. Eso sí que es irreconciliable, pero Anuel AA sí tiene esperanzas.

“Tírame el DM, no pa’ estar peleando / Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”.

Las letras de la canción expresan un posible arrepentimiento del boricua, quien tras su separación con Karol, se casó con la dominicana Yailin “La más viral”, quien está embarazada de una niña. Pero ya en las últimas semanas de gestación, Anuel dijo en un video que se encuentra separado de la también interprete urbana.

Al final del vídeo, sus compañeros le preguntan «¿y todas esas noticias cabrón?, ¿y todas esas mujeres?», a lo que Anuel AA, entre risas, responde: «Se hacen globales cuando me dedican canciones».

Seguido de ello, aparece Maluma subido a un tanque para decir «¿qué pasó cabrones?», una imagen que deja claro que el colombiano será el próximo en unirse a Anuel AA.