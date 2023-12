Uno de cada diez dominicanos de entre 2 y 17 años tiene alguna discapacidad

Santo Domingo.- Uno de cada diez menores de entre 2 y 17 años sufre algún tipo de discapacidad en República Dominicana, señaló este sábado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), basándose en datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-MICS 2019).

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, el organismo de la ONU llamó la atención sobre los niveles de deficiencia física de los menores en el país caribeño, donde, al analizar por grupos de edad, se observa que en el caso de la población de 2-4 años, el porcentaje alcanza el 4,9 %, y en la población de 5-17 años, es del 11,3 %.

“Estos niños y sus familias se enfrentan constantemente a barreras que limitan el ejercicio de sus derechos humanos y su inclusión social. Se enfrentan a actitudes negativas, estereotipos, estigma, violencia, abuso y aislamiento, así como a la falta de políticas y leyes adecuadas, lo mismo que a oportunidades educativas y económicas”, dijo el representante de país de Unicef, Carlos Carrera.

En diciembre de 2022, 500 familias dominicanas con hijos con discapacidad recibieron el bono para su protección social, un soporte que tiene como misión garantizar que esos menores disfruten de sus derechos sin discriminación de ningún tipo.

Desde Unicef, valoran este y otros avances llevados a cabo en el país, como un proyecto piloto para reconvertir los de servicios educativos para que los niños con y sin discapacidad aprendan juntos.

“La medida en que estos niños, niñas y adolescentes con discapacidad logran participar en la sociedad y llevar una vida plena depende de que se eliminen las barreras sociales e institucionales que les limitan”.

No obstante, Antonia Peguero, madre de un niño de 14 años con síndrome de Down afirmó que “ha sido muy difícil llevar una vida normal, aún más por la realidad económica en la que vivimos, hemos recibido ayuda estatal, pero el costo de la vida, de la canasta familiar, sigue siendo alto”, recoge un comunicado de prensa.

Por otro lado, Aurelia Muñoz (nombre cambiado), una niña de 11 años con discapacidad auditiva, relató- “En la primaria los maestros sabían lo que me estaba pasando, pero no hacían caso. Sabían que me hacían bullying, no creían en mí”.

Según un informe de Unicef, los niños con discapacidad tienen un 34 % más de probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento, un 49 % más de probabilidades de no haber asistido nunca a la escuela, un 32 % más de probabilidades de sufrir castigos corporales graves, y un 41 % más de probabilidades de sentirse discriminados”.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define la discapacidad como la interacción entre las personas con deficiencias física, mental, intelectual o sensorial, con barreras del entorno, lo cual impide la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

República Dominicana es signataria de esta Convención, asumiendo el Estado la responsabilidad de lograr que la infancia con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.