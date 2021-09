Uso mascarillas

La vía respiratoria es la principal forma de transmisión de la covid-19 y usar mascarilla es una forma efectiva para prevenir el contagio. Las vacunas son buenas y seguras para evitar la hospitalización y fallecimientos, pero, aun así, algunas personas se contagian y pueden infectar a otros. En lugares cerrados como: escuela, transporte, trabajo, restaurantes etc.; la mascarilla debe convertirse en una parte normal en la interacción entre personas.

Desde antes de la pandemia, las mascarillas se usaban de manera regular en muchas partes del mundo, pero los mensajes contradictorios al inicio de la epidemia, restaron credibilidad a este efectivo y barato mecanismo de prevención. Primero nos dijeron que solo las N95 ofrecían protección luego con la aparición de las vacunas, repitieron que ya no hacían falta.

¡Cuan equivocados estábamos! La capacidad de protección de las máscaras dependen del material de fabricación, y de su uso correcto. Las mejores son las KN95, le siguen en orden de efectividad las mascarillas quirúrgicas (azules) y finalmente las de tela, que deberán ser lavadas diariamente con agua caliente, jabón y/o detergente.

Algunas personas las utilizan incorrectamente: colocándolas por debajo de la nariz, en la escuela los niños no las usan permanentemente, con frecuencia las rompen o las pierden y en ocasiones tienden a intercambiarlas. En los aviones todos se quitan la máscara para comer al mismo tiempo. Peor aún, Ana “la del servicio” nos dijo que su mascarilla es de tela y la usa, un día de un lado y otro día del otro.

Hace unos días viajé a Miami para ponerme la tercera dosis de vacuna Pfizer, y me sentí indignado pues la persona encargada de poner las vacunas, me confesó que ella no se iba a vacunar porque siempre “usaba mascarillas”. Desgraciadamente, no pude convencerla de que la mascarilla debe utilizarse como parte de una estrategia integral, pero por sí sola, no basta para proporcionar una protección adecuada.

Con la reapertura de clases aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, y pueden convertirse en un nuevo foco de infección por Covid-19; por lo que urge vacunar a todos los mayores de 14 años, vigilar signos y síntomas, aprovisionarse de mascarillas, y mantener un programa de educación continua, sobre como utilizar, guardar, limpiar y eliminar las mascarillas correctamente.

Por. Ernesto Guerrero

[email protected]