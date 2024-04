Ve déficit viviendas no es el que dicen las ONG

El ministro de la Presidencia afirmó que el déficit de viviendas que existe en el país, que dijo no alcanza el volumen que estiman algunas organizaciones no gubernamentales, no se puede resolver sin la participación del sector privado, por lo que el Gobierno ha tomado medidas para estimular su involucramiento.

Una de ellas fue consensuar con todos los sectores involucrados la creación de una Ley de Vivienda.

Joel Santos llamó la atención acerca de que el sector financiero y las empresas constructoras del país nunca mostraron interés en participar en proyectos de construcción de viviendas económicas, que son aquellas cuyo costo oscila entre 1.7 y 1.9 millones de pesos, como es el caso del proyecto “Vivienda Feliz” que el Gobierno viene ejecutando, con el involucramiento del sector privado.

Para llamar la atención del sector privado de construcción y del sector financiero, el Gobierno tomó una serie de medidas atractivas como fueron conceder una serie de subsidios, entre ellos un bono inicial que ronda entre el 3 y el 9% del valor de la vivienda; un bono Itebis y un bono tasa de interés que contribuye a reducir el costo de la mensualidad a pagar. También hay facilidades para madres solteras y en condiciones de vulnerabilidad.

Santos explicó que con esas medidas se busca que “la cuota a pagar por el préstamo oscilará entre 6 mil a 15 mil pesos”, que es similar a lo que pagan en la actualidad los adquirientes que viven en casas alquiladas.

Betty Soto, José Alfredo Corripio, Joel Santos Echavarría, José Monegro, Camel Curi Lora y Manuel Corripio durante su participación en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Mito del crédito

El ministro de la Presidencia, en su participación en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde estuvo acompañado de Camel Curi Lora, viceministro de Proyectos de Inversión; Betty Soto, viceministra de Desarrollo Social y Rosanna Figueroa, directora de Comunicaciones, dijo que con el proyecto Vivienda Feliz, el Gobierno ha derrumbado el mito del crédito, que daba a entender que los pobres no debían tener acceso a financiamiento del sector privado, porque estaban acostumbrados a no pagar.

Dijo que con el proyecto Vivienda Feliz el año pasado fueron entregadas, 2,900 viviendas, con una proyección de que para este año sobrepasen las nueve mil unidades, debido a que los desarrolladores de proyectos han ido creciendo y hay una proyección de proyectos a ejecutar en 21 provincias.

Citó que entre abril y mayo serán entregados 10 proyectos en diferentes comunidades. El año pasado fueron entregados 84 proyectos. Más del 85% de las viviendas entregadas responden a familias que no tenían capacidad de crédito y en virtud de las facilidades y subsidio del Gobierno han podido adquirir su hogar.

Para afianzar su parecer de que el mito del no pago de créditos por parte de los pobres, el ministro Santos citó que el índice de morosidad ronda el 0.2%.

Frontera

El ministro de la Presidencia dijo que desde el inicio de la actual administración, el Gobierno puso el ojo en la frontera con proyectos que persiguen con una inversión del Estado, generar un efecto multiplicador en el sector privado, de manera que también se motiven a invertir.

Entre esos proyectos se encuentran el turístico de Pedernales, que impactará la región Enriquillo integrada por las provincias Baoruco, Independencia y Barahona y en el norte, particularmente en la provincias de Dajabón y Santiago Rodríguez así como el puerto y las inversiones en el sector eléctrico de Manzanillo, en Montecristi.

El ministro de la presidencia dijo que “el proyecto de Pedernales está orientado hacia el sur donde tenemos un proyecto turístico enfocado en que esa región se iba a desarrollar políticamente con el sector agropecuario y su industrialización a través de la logística”, dijo.

Agregó que el proyecto de Cabo Rojo tiene el objetivo de en 10 años desarrollar más de 10 mil habitaciones de los cuales ya existen dos proyectos hoteleros en desarrollo y un tercer proyecto por iniciarse.

Incluye inversiones en el sector agua, sistema eléctrico, y remodelación de la carretera Barahona-Enriquillo y Enriquillo-Pedernales.

Titulación

Santos destacó que otro de los proyectos de gran importancia es el de Titulación de Terrenos del Estado, a través del cual se ha logrado otorgar hasta la fecha casi 90 mil, impactando a 450 mil personas, además de otorgar un activo a las familias beneficiadas, le genera un ahorro que ronda los RD$80 mil que es el costo de la adquisición de un título, generando a su vez una inversión que supera los 700 millones de pesos por parte del Estado.

Destacó que San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Azua, La Romana y Hato Mayor figuran entre las provincias en las que se ha emitido mayor cantidad de títulos de propiedad, debido a que las tierras ocupadas en su mayor parte habían sido del CEA.