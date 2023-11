Ven hubo descuido alertar población

Los bloques de diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) atribuyeron a un “grave descuido” del Gobierno en alertar a la ciudadanía, la causa de la cantidad de muertos y los daños millonarios a infraestructuras que provocaron las lluvias del pasado sábado.

Afirmaron que en la tragedia alegadamente se evidenció falta de planificación, ineptitud y falta de interés de las autoridades, que sabían supuestamente de antemano la cantidad de lluvias que produciría el disturbio tropical.

Luis Henríquez, Rafael Tobías Crespo y Héctor Feliz Feliz, respectivamente, voceros de estas entidades, lamentaron en que el fenómeno tomó por sorpresa al pueblo, mientras muchos funcionarios se dedicaban a promover la reelección y otros preparaban una manifestación para juramentar al presidente Luis Abinader como candidato del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Henríquez, del PLD, criticó que el supuesto descuido se evidenció que mientras un grupo de personas estaban atrapadas debajo de una pared en la 27 Febrero, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Juan Manuel Méndez, filtró que iba para la boda de su hijo.

“Los organismos del Gobierno no alertaron a la población sobre la real magnitud de esta tormenta, las aguas caídas y los vientos han tomado de sorpresa al pueblo. Lo que ya ha causado daños materiales y peor aún ha puesto en riesgo la vida de muchas personas, nos dejaron solo”, dijo el legislador peledeísta.

Añadió que la improvisación y el descuido de estas autoridades se debe a que llegaron al poder sin un plan, y ahora esto se ha mezclado en que los funcionarios están más pendiente a las actividades proselitistas.

“No acaso también una deficiencia la gestión pública de este gobierno en los servicios, lo que puso en riesgo la vida de los ciudadanos que iban en dos vagones del Metro de Santo Domingo que chocaron, no fue acaso un descuido de las autoridades municipales del PRM en San Cristóbal, el no observar el peligro el en el depósito de combustible que explotó en la calle Padre Ayala, de esa ciudad, provocando muertos, no estaba a la vista las grietas en la pared que se desplomó en la 27 de Febrero que fueron reportadas por un ciudadano”, dijo Henríquez.

Tobías Crespo

De su lado Tobías Crespo dijo que el gobierno no estaba en orientar a la ciudadanía y por eso el director del COE informó que se iría a una bodas de su hijo y otros funcionarios supuestamente estaban preparando una actividad del Partido Reformista para juramentar este domingo pasado a Abinader como su candidato para las elecciones del año entrante.

“El propio director del COE se fue a una bodas de su hijo, que tiene derecho, pero que se fue porque lo dejaron solo los funcionarios y ministros encargados de darle respuestas a los desastres, no mostraron interés”, dijo.

Añadió que” a esas obras no le dan mantenimiento a pesar de que Obras Públicas paga RD$20 millones mensuales para esos fines, esos mantenimientos se reducen a un barrido y a pintura”.

Resaltó el mismo descuido ocurrió el 4 de noviembre del año pasado cuando las lluvias graves daños en la capital.

Héctor Féliz

Mientras Héctor Féliz del PRD, atribuyó la tragedia que provocaron los aguaceros del pasado sábado en distintos puntos del país, a la falta de previsión del Gobierno.

“El Gobierno es responsable de todo lo que está pasando y de lo que pasó con estos imprevistos, ya que independientemente que fue algo provocado por la naturaleza, el gobierno siempre tiene que estar preparado”, dijo el legislador perredeísta por Pedernales.

Ayer el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que asciende a 24 el número de personas muertas y a tres los desaparecidos durante las lluvias caídas el pasado sábado sobre el territorio nacional.