Ven ineficaz aporte delator caso Calamar

La defensa técnica del imputado Danald Guerrero ve como ineficaz la colaboración que pueda ofrecer al Ministerio Público el delator del caso Calamar, Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), ya que el mismo admitió haber cometido un ilícito.

“Esa colaboración no me parece ser eficaz porque el mismo Mimilo dice ser autor, entonces, el autor no puede colaborar eficazmente”, adujo Eduardo Núñez, representante legal del exministro de Hacienda.

Consideró que el monopolio de la persecución del Estado lo tiene el Ministerio Público y que ahora se da la situación de que ese organismo ejerce sin límites, y quien no comulga con ese poder, incluyendo abogados, sufre el riesgo de ser aplastado.

Imputados en el caso Calamar cuando son trasladados al tribunal para la continuación del conocimiento de la medida de coerción por la jueza Kenya Romero. Foto José de León

Consideró que la mayoría de los encartados en el caso tienen arraigos suficientes y que no representan peligro de fuga ni se sustraerse del proceso, por lo que no se hace necesaria la prisión preventiva, como medida de coerción.

Te puede interesar leer: Aplazan hasta mañana coerción caso Calamar

“¿Puede Gonzalo obstaculizar algo del Ministerio de Obras Públicas? No. A Donald Guerrero no hay que explicarle la posibilidad de su fuga, a Donald Guerrero hay que explicarle por qué con más de 45 viajes nunca se fugó”, argumentó el jurista.

Eduardo Núñez

Adujo que el Ministerio Público carece de un discurso jurídico y de rigor argumentar en ese caso.

Entrevistado esta mañana en el programa Hoy Mismo La Súper7, que se transmite por Color Visión y la emisora La Súper7, el penalista duda que el expresidente de la República Danilo Medina sea llamado a declarar por las informaciones que ha ofrecido el exdirector de la Oficina de Ingeniero Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, en vista de que no hay una imputación precisa de cargo.

Audiencia Calamar

La defensa de Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo y de otros imputados insistió ayer en que sus defendidos no han tenido la intención de sustraerse al proceso habiendo tenido toda la oportunidad.

Previo a entrar al tribunal, el abogado de Donald Guerrero aseguró que los acuerdos de 10 de los 20 señalados en el expediente no tienen valor probatorio ni “asidero jurídico”.

Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo)

Eduardo Núñez sostuvo que solo uno de los que admitieron su culpabilidad en la supuesta red señaló a Guerrero.

“Cuál es la condición probatoria, qué valor de verdad se asocia a un acuerdo que se hace con el Ministerio Público, para que el Ministerio Público venga aquí y varíe inmediatamente la medida de coerción. Eso es un acuerdo que en su mayoría consiste en ‘di lo que yo quiero que tú digas y así te varío la medida’ con asidero jurídico y probatorio ninguno”, afirmó Núñez.

La jueza Kenya Romero continúa hoy con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a 20 encartados del caso Calamar.

El caso se conoce por tercera ocasión, después de dos audiencias recesadas, los principales acusados presentaron sus alegatos de defensa.

Defensa de Donald Guerrero

La defensa de Donald Guerrero insiste en que su defendido ha demostrado que no tiene la menor intención de sustraerse del proceso, ya que ha realizado más de 45 viajes y que siempre ha asistido a los requerimientos que le ha hecho el Ministerio Público. Eduardo Núñez aduce que su cliente no representa peligro de fuga y que tiene arraigos suficientes.