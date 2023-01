Ven la ley fideicomiso traería privatizaciones

Con la aprobación del proyecto de Ley de Fideicomisos Públicos se anticipa una ola de privatizaciones de instituciones gubernamentales por parte del gobierno de Luis Abinader, advirtió esta mañana el vocero de los diputados del Frente Amplio (FA), Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, quien aseguró que los fideicomisos son un proceso más de privatización en el país.

Al mismo tiempo el dirigente izquierdista sostuvo que los intentos de aprobar la citada iniciativa es una muestra más de la incapacidad del Gobierno y “del propio Estado dominicano en manejar eficientemente sus instituciones”.

Vaticinó el también presidente del Frente Amplio que los fideicomisos no resolverán el problema de creación de empleos y de mejoría de salarios en República Dominicana, porque están dirigidos a beneficiar a los empresarios, y no a los trabajadores, como se suponía que debía ser por tratarse de fideicomisos públicos.

“Y esos fideicomisos no van a resolver eso, eso es una nueva ola que procura privatizar y demuestra la ineficiencia del Estado dominicano y del gobierno para manejar los bienes públicos. Aquí hay manejo claro de buen manejo de los bienes públicos, el caso de Senasa, el propio caso del Banreservas que son instituciones del Estado, entonces por qué no cogemos ese ejemplo y no tenemos que poner en manos privadas los bienes del Estado, y podemos manejarlo nosotros con pulcritud, con seriedad, ese es el tema”, sostuvo.

Rodríguez Restituyo destacó que “hasta el momento el Gobierno no ha necesitado de una ley de fideicomiso para lograr atraer inversiones al país, eso es un proceso más de privatización ahora amparado en la ley de fideicomiso, porque es una ley de procedimiento, esta pieza ni siquiera define el fideicomiso”.

Opinó que los fideicomisos públicos siempre tienen que beneficiar a la colectividad, a las mayorías nacionales y que los fideicomisos que son para construcción de obras no benefician a la población.

En ese sentido citó el proyecto de fideicomiso de Pedernales y dijo que propuso la creación de un consejo de desarrollo para que un por ciento de los beneficios de esta iniciativa sean para la gente de la región.

“En el proyecto de fideicomiso de Pedernales hemos planteado que se cree un consejo de desarrollo para que un por ciento de los beneficios de ese proyecto beneficie esa comunidad, sin embargo nosotros hablamos del problema de salario, pero con salarios deprimidos, ha que van a generar empleos, pero esos empleos que nosotros generamos son de miseria, porque las riquezas de los grandes no se traduce en eliminar la pobreza de los pobres. El único mecanismo que la gente tiene para salir de la pobreza es con un buen salario y aquí no se sale de la pobreza porque tenemos salarios deprimidos”, consideró.

Se preguntó el vocero del Frente Amplio en la Cámara Baja “¿quién puedes vivir con un salario mínimo de 17 mil pesos?”.

Legislatura

La legislatura extraordinaria convocada por el presidente Luis Abinader el pasado 12 de enero finaliza el próximo 15 de febrero. La convocatoria fue realizada mediante el decreto 3-23.

El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, convocó a sesión para el 2 de febrero donde se espera conocer la segunda lectura del proyecto de fideicomiso público. El rechazo de la oposición impidió que la pieza fuera aprobada en dos lecturas el miércoles pasado.