Los calificativos de insolente y chantajista proferidos por Roberto Rodríguez Marchena, vocero de la Presidencia de la República, contra el expresidente Leonel Fernández, no representan la posición del presidente Danilo Medina, coincidieron esta mañana Gustavo Sánchez, vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Juan Quiñones, representante leonelista en la Cámara Baja.

Además plantearon que hay que preservar las figuras que han hecho posible el ascenso del PLD al sitial que tiene en la sociedad.

“Simplemente lamento que pronunciamientos como estos se den en cualquier persona, pero básicamente de figura tan emblemática, tan cercana al presidente de la República como lo es Roberto Rodríguez Marchena, un hombre muy comedido, muy prudente, un hombre muy capaz, pudo haberse presentado en un escenario muy reducido, son sentimientos que a veces salen del corazón, pero no los veo como una generalidad”, sostuvo Sánchez.

Agregó que “lamento lo ocurrido y simplemente pienso que a Roberto se le fue una, se le salió, así no piensan los danilistas, mira como yo pienso, creo que nosotros debemos preservar las figuras que han hecho posible el ascenso del PLD a la posición de evaluación que tiene en la sociedad, lo que hemos hecho como gobierno se puede criticar naturalmente y respetamos todo eso, pero hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con el respeto a los ciudadanos”.

Lamentó el ambiente de desconfianza reinante entre leonelistas y danilistas, situación que dificulta lograr un acuerdo institucional en la organización oficialista.

El vocero peledeista en la Cámara de Diputados sostuvo que los incumplimientos se remontan al año 2004, cuando Fernández se comprometió a no reelegirse en el año 2008, pero no cumplió su palabra de dar la oportunidad a Danilo Medina.

En cuanto a la posible modificación constitucional para una posible habilitación de Medina para otra repostulación, consideró que la Cámara de Diputados está compelida esta semana a decidir en una dirección o en otra, debido a que solo le restan 11 días a la actual legislatura.

“Esta semana, nosotros sesionamos mañana, el Senado sesiona el miércoles y estamos compelidos a tomar una decisión en una dirección o en otra, faltan once días para terminar esta legislatura, se va a hacer lo que se pueda, si no se puede no se puede, si no se puede no se va a acabar el mundo”, manifestó.

Quiñones

El vocero leonelista en la Cámara Baja dijo que Medina es un hombre ecuánime y considerado que nunca apoyaría que se ofenda al presidente del partido, “como tampoco Leonel toleraría que se agreda verbalmente a Danilo”.

Repudió los calificativos de Rodríguez Marchena y consideró que esas posiciones complican la posibilidad de un diálogo a lo interno del PLD.

“Danilo es un hombre sosegado que no es verdad que va a apoyar una posición así, Danilo le debe mucho al partido y el partido le debe mucho a Danilo, él y leonel pueden tener diferencias, pero no es verdad que van a llegar a esos extremos”, opinó Quiñones.

Recordó que “ustedes son testigos que nosotros hemos apoyado todas las iniciativas del gobierno de Danilo Medina, apoyamos todos los préstamos, la ley de presupuesto, todo lo que ha mandado el Poder Ejecutivo lo hemos respaldado, pero lo único es que no podemos apoyar que se modifique otra vez la Constitución”.