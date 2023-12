Wandy,  Luna, Muñoz,  Rodríguez, Olivero y  Minier, inmortalizados

Valverde, Mao.- Los ex jugadores de Grandes Ligas Wandy Rodríguez, Héctor Luna y Arnaldo Muñoz, junto a los ex atletas Enrique Minier (lucha olímpica), Marx Rodríguez (tenis de mesa) y el propulsor mayor general Julio César Hernández Olivero se convirtieron el sábado en inmortales al ser exaltados en el X Ceremonial de la Galería de la Fama del Deporte de Noroestano (Gafadenor), dedicado a Marcos Jiménez, ex general de brigada de la Fuerza Aérea Dominicana, con reconocimiento para Monchy Mateo.

El acto fue celebrado en el auditorio Juan de Jesús Reyes de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), extensión Valverde, Mao.

Gran significado

Tanto Rodríguez, Muñoz y Luna coincidieron en señalar que ese reconocimiento significa bastante para ellos, debido a que es el premio a todos los esfuerzos que hicieron para brillar en un deporte tan exigente y de tanta competencia como lo es el béisbol.

“Esto significa mucho para nosotros. Es un orgullo que nos tomen en cuenta por el trabajo que hicimos en el terreno”, dijeron cada uno de manera conjunta.

Habla Olivero

Mientras que el mayor general Hernández Olivero es nativo de la provincia Valverde, Mao, mostrando gran orgullo por ser procedente de allí. “Nunca pensé que 50 años después de salir de mi pueblo iba a regresar para reconocerme por lo que he hecho en Santo Domingo y en todo el país”, dijo el alto oficial.

Olivero fue acompañado por su hijo el coronel piloto del Ejército de la República Dominicana, Julio César Alcibíades Hernández Souffront.

Agradeció por ser inmortalizado como propulsor. “Llevaré en el alma este reconocimiento. No se imaginan cuanto lo añoraré en la vida. Les juro que mientras vida tenga lo voy a recordar. Si es cierto que la reencarnación existe sin lugar a dudas me encantaría volver a nacer en Valverde, Mao. Y vivir en la calle Gregorio Aracena No. 8, donde está ubicada mi casa materna”, expreso Olivero.

Los inmortales fueron presentados por los ejecutivos de Gafadenor, encabezados por el ingeniero Héctor Herrera, presidente; Freddy Alberto Núñez, presidente de honor del X ceremonial, y Cándido Almánzar, rector de Utesa-Mao, Luis Echavarría y Hendry Santana.

A la actividad asistieron el doctor Odalís Rodríguez, alcalde de Mao; la diputada Dolores Fermín, Sinencio Peralta, vicario general de la Diócesis de Mao-Montecristi, Luis Schecker Ortiz, Ángela Pozo, los doctores Radhamés Rodríguez y Domingo Colón, Braly Núñez, Fernando Rodríguez, entre otros.

