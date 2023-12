Yailin explica foto donde aparece con el rostro golpeado

Santo Domingo.- Luego de que ayer miércoles se difundiera en redes sociales una foto donde se ve a la exponente urbana Yailin “La más viral” con múltiples heridas en su rostro, horas más tarde, la dominicana se dirigió a sus seguidores para desmentir los rumores de que había sido golpeada por su pareja, Tekashi 6ix9ight.

La noticia corrió como pólvora, sumado a que días antes, la intérprete de “Chivirika” había cerrado su cuenta de Instagram.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de Yailin, realizó una transmisión en vivo de Instagram, donde explicó que las heridas que se ven en la foto fueron producto de un accidente de tránsito que sufrió junto a Tekashi.

“Yo pasé un accidente con Dani, o sea fuimos a discoteca, salimos a discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling, para no preocupar, yo no dije nada”, dijo.

No es la primera vez que se rumora sobre violencia física contra Yailin por parte del rapero estadounidense, informaciones que la cantante siempre ha negado.

Durante el video, también acusó a una exempleada de filtrar la fotografía, alegando que los golpes habían sido ocasionados por 6ix9ight, información que según Yailin, fue inventada por haberla despedido.

“Esa foto la tenía la persona esa, esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se debe, que no se le debe, esa persona yo la tengo grabada aquí. Lo que se le debe son 1,700 dólares, pero yo le estoy diciendo a esa persona que tiene algunas cosas mías, y que mande el perrito y todo, no lo quiere mandar diciendo que teme por su vida”, añadió.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que decidió alejarse del internet, a sabiendas de que las plataformas digitales le han servido para promoverse.