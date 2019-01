WELLINGTON, Florida: Yvonne Losos de Muñiz, no desanimada por una lesión que la mantuvo fuera de los Juegos Ecuestres Mundiales de 2018, ha establecido campeonatos y Juegos Olímpicos en los próximos años como nuevos objetivos para ella.

Aunque aún no ha tenido una operación que los médicos le dicen que es necesaria para reparar una lesión en su hombro derecho, Yvonne se está preparando para el Festival de Adiestramiento Global de Adequan durante los próximos tres meses para calificar para la Final de la Copa Mundial en Gotemburgo, Suecia, en abril y los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, a fines de julio, en un viaje que pretende llevarla a los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio y más allá.

Se convirtió en la primera dominicana en competir en una final de la Copa del Mundo y la primera jinete de doma de su nación en ir a los Juegos Olímpicos.

Después de una carrera en la que ella y su esposo, Eduardo, patrocinaron equipos de la República Dominicana que llevaron a Yvonne a ganar medallas individuales en los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe durante casi dos décadas, además de competir en los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro y 2018. La final de la Copa del Mundo en París, Yvonne ahora se está centrando en los logros personales.

Ella tiene sus dos caballos de Grand Prix, Aquamarijn, una yegua KWPN de 14 años, y Foco Loco W, un castral belga de sangre cálida de 14 años, con los cuales ha competido en el deporte más importante de Europa y América.

Y el otoño pasado, agregó a Felicia, una yegua de KWPN que Simone Pearce de Australia compitió por Andreas Helgstrand cuando tenía cinco años en el Campeonato Mundial de Caballos Jóvenes 2015, que está listo para una pequeña gira. Tanto los caballos grandes como los pequeños pueden competir en el Pan Ams.

“No me estoy volviendo más joven”, dijo Yvonne, de 51 años, mientras preparaba sus caballos en los establos al otro lado de la calle del complejo del Estadio del Centro Ecuestre Internacional de Palm Beach, donde se realizará el circuito Global durante los próximos tres meses.

“Creo que estoy exactamente donde quiero estar y a dónde quiero ir. Cuando estás haciendo el viaje ecuestre, debes tener una puerta abierta si quieres tener caballos en tu vida y ser honesto y realista en cuanto a lo que eres bueno y lo que te gusta.

Hay tantos aspectos diferentes de la industria que puedes hacer: he hecho las clínicas, los equipos, los establos, los caballos de crianza, el salto, los caballos españoles. Lo he hecho todo, lo he intentado todo … fue exitoso en algunos, no en otros.

“Ahora estoy donde estás cuando vas a la escuela y te enfocas en tu especialidad. Ahora, mi especialidad, a través de todas mis experiencias, creo que soy lo suficientemente competitiva para entrar en el anillo del Gran Premio internacional, que no es barato, no es fácil lidiar con la logística para viajar por todo el mundo.

Mis hijos están fuera de la casa, mi esposo puede viajar conmigo.

“Ahora solo quiero mostrar, quiero ser realmente competitivo.

“Estoy priorizando mi carrera competitiva.

“Porque he hecho que la gente se haya presentado y quiera invertir, porque ahora están viendo que estoy totalmente dedicado. Eso es muy bueno para mí”.

UN APUNTE

La mejor de RD

“Tuve la suerte de haber llegado tan lejos como lo hice como dominicana. Fue muy importante superar los Juegos Centroamericanos y lo que tuve que hacer para superarlos. Así que cuando salí de eso y de la forma en que estaba, mi hombro se congeló y luego terminé”.

Losos elabora su itinerario

Ella elaboró ??su calendario de competiciones en Florida con el entrenador Ton de Ridder, quien viajará desde Alemania como lo hizo en el pasado y para las sesiones de fisioterapia con Lorenzo Benito que ella trae de España.

Kathy Priest de Versailles, Kentucky, proporciona los ojos diarios en el suelo y mantuvo a los caballos de Yvonne listos para la competencia mientras lidiaba con una recurrencia de la lesión en el hombro cuando los nervios se dañaron mientras corría Aquamrijn en Munich, Alemania, en mayo.

Ella ya había calificado ambos caballos para el Tryon WEG, posponiendo la cirugía para reparar la lesión causada hace un año y los tres meses requeridos de no montar.

“Me sentí muy decepcionada, no solo por todo el trabajo duro y por todo lo que había hecho para llegar allí”, dijo, “pero la competencia fue el mejor campeonato que he visto y formó parte de y entre ese tipo de Montar y la calidad de todo…”.