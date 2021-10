4 equipos con chance de avanzar en el fin de semana

Yankees, Medias Rojas, Marineros y Azulejos presentan varios escenarios de empate, incluyendo uno cuádruple, un gran final

La pelea por los dos comodines de la Liga Americana tendrá un final de los

que gustaba al inmenso Alfred Hitchcock en el que existe la posibilidad de un cuádruple empate entre Yankees (91-68), Marineros (89-70), Medias Rojas (89-70) y Azulejos (88-71).

Con dos de ventaja, Nueva York se proyecta para ser uno de los dos clubes que jugará el martes. Tendrá tres partidos frente a Tampa Bay, clasificado, pero siempre peligroso y con aspiración de llegar a 100 victorias.

Boston viene de perder dos de tres frente a Baltimore, uno de los peores equipos del negocio y visitará a los Nacionales, sotaneros, pero luego de la debacle ante las Oropéndolas no sorprendería que sufran otra caída mayúscula.

Seattle, el que entró sin ser invitado, enfrentará a los Angelinos y tendrán que evitar que Shohei Ohtani le gane partidos. Es lógico que el nipón, que busca una empujada para llegar a 100, no vea muchos pitcheos para batear.

Toronto está prácticamente obligado a barrer a Baltimore, novena que disfrutaría tumbar a otro grande.

Para que lo cuatro queden igualados, Toronto tiene que pasar la escoba a los Orioles, Boston debe ganar dos de tres a Washington, mismo Seattle a Anaheim y los Yankees ser barridos por los Rays.

Pienso que más fácil se produce un triple empate por el primer comodín o por el segundo.

Cuantos escenarios, señores.

DATOS.- Shohei Ohtani disparó triple, doble y se colocó a una empujada para lograr triple dígitos en esa categoría. ¿Cómo está el japonés en los diferentes rankings ofensivos en la Liga Americana? OBP (.371-6), slugging (.594-2), OPS (.964-2), Bases robadas (26-4), BB (91-3), Jonrones (45-3), Triples (8-1), Anotadas (101-8), Extrabases (79-2), Bases alcanzadas (314-4), BBI (17-1), H4/VB (11.76-1), %BB (14.5). Como lanzador registra 23 JI, 130.1 IP, 98 H, 46 CL, 44 BB, 156 K, 9 G, 2 P, 3.18 PCL, 1.09 WHIP, Bateo de la oposición .207, K/9IP (10.77) H/9IP (6.77 ) K/H (1.32) y cuando estuvo en el montículo los corredores sólo se estafaron dos bases. No pienso que tendrá problemas para ganar el JMV…Los Gigantes dejaron en el terreno a los Diamonbacks con victoria 5-4. San Francisco tiene ventaja de dos juegos sobre los Dodgers luego que estos ganaran su compromiso ante los Padres 8-3…Corey Seager bateó dos jonrones, mismo había hecho el pasado domingo. Caliente a la hora buena igual que Mookie Betts y A. J. Pollock…Dylan Carlson se fue profundo a ambos lados del plato en el triunfo de San Luis 4-3 sobre Milwaukee. El equipo informó que Carlson es el primer novato que tiene juegos multijonroneros a las dos manos en la historia de MLB…Ryan Mountcastle se encargó de ponérsela difícil a los Medias Rojas en la serie de tres juegos. Anoche disparó su jonrón 33 y empujó tres en la victoria de Baltimore frente a Boston. Los Marineros, que no jugaron, ahora están igualados a los de Nueva Inglaterra y con el destino en sus manos. Seattle es el equipo que tiene más tiempo sin jugar en postemporada, desde el 2001 cuando debutó Ichiro Suzuki…Adolis García conectó un cuadrangular que le sirvió para romper las marcas de vuelacercas (30) e impulsadas (88) para novatos de los Rangers establecidas por Pete Incaviglia en 1986. El cubano tiene 31-90…Fernando Tatis Jr. pegó su vuelacerca 42. Para RG sigue siendo el principal candidato a JMV de la Liga Nacional…Bryce Harper sef ue de 11-0 en la serie contra los Bravos…Johnny Cueto relevó por primera vez en su carrera luego de 329 aperturas. Ese será su rol el resto del camino, pero no tiene problema con eso y dijo que lo dará todo…Arizona perdió sus nueve juegos en San Francisco este año. Así es muy difícil…Bo Bichette conectó dos imparables y elevó a 56 sus juegos de dos o más hits, tope del béisbol…Sandy Alcántara va tras los 200 ponches esta noche versus los Filis. Necesita 5 K…Todo el crédito a los Bravos por ganar su cuarto título divisional. Al comenzar la temporada el Este de la Nacional era una carrera de cuatro competidores, Washington se salió temprano, los Mets se cayeron y Atlanta, por sus propios medios eliminó a Filadelfia. Todos tuvieron sus problemas, pero la gerencia de los Bravos supo sustituir a Marcell Ozuna y Ronald Acuña Jr, tarea que no era tan fácil El venezolano es un peloterazo y estaba en un gran año.

CITA.- “Su plan de juego (de los Yankees) en mi contra, era tratar de dejar el slider y buscar una bola rápida. Creo que los jonrones fueron todos contra bolas rápidas. Solo tengo que hacer un mejor trabajo para poder aterrizar el control del slider temprano», dijo Robbie Ray, el derrotado por los Azulejos anoche, luego de permitir cuatro jonrones en un partido vital para su club.

JONRONES DE DOMINICANOS.– Fernando Tatis Jr. (42-81), Sergio Alcántara (5-6).

PROEZA.- Marcus Semien disparó un sencillo en el tercer inning y llegó a 1,000 en una carrera que comenzó con los Medias Blancas en el 2013.