A 30 años del álbum “El maestro”

“El Maestro”, el álbum de mayor contenido social en la discografía del maestro Ramón Orlando Valoy, cumple este noviembre 30 años de su salida al mercado.

La producción discográfica, que nació apenas iniciamos en el periodismo, es el parteaguas entre el nieto de “La mazurca” (apodo de la madre de Cuco Valoy), que con apenas 14 años ya daba connotaciones de su maestría como pianista y productor de La Tribu, de su padre, y el que años después se convertiría en uno de los más prolíficos productores musicales y directores de orquestas.

Te compro tu novia fue el primer disparo de este álbum contentivo de 16 canciones hacia un público expectante de cada producción discográfica lanzada por el joven director de orquesta.

También te podría interesar: “El maestro” fue el primer álbum de Valoy para Karen Récord

En voz de Alexis Palacios, la canción, bautizada por quien escribe como “La propuesta indecente” (analogía con la película del mismo nombre, protagonizada por Robert Redford, Demi Moore y Woody Harrelson, recién estrenada en las carteleras de todos los cines del país), con el apoyo de los musicalizadores que asumieron este mote en sus colocaciones, alcanzó el éxito inmediato.

Te compro tu novia (coro)

No voy a regatear el precio, dime pronto el valor

Te la compro (coro)

No creo que saldría cara

Ni aunque cueste un millón

Pues tú me has dicho que es linda y apasionada

Y es buena y adinerada

No cela nunca por nada

Y sabe hacerlo todo en la casa

Un merengue cadencioso, bien interpretado, con un arreglo atemporal que consiguió la vigencia que mantiene hoy, tres décadas después.

El tema América sin queja, que da inicio al álbum, es la reiteración de los problemas que agobian América Latina, desde la fundación de la primera ciudad hasta el día de hoy, en un discurso sarcástico donde Ramón Orlando expone todo lo contrario a la triste realidad que se vive de este lado del mundo.

Y queja ninguna no hay, buenos hospitales

Sí sí (coro)

Medicina gratis pa’ to’ el mundo

Para que nadie muera del susto (coro).

Y queja ninguna no hay, no existe la mafia

Sí sí (coro)

No hay analfabeto en absoluto

Estudia to’ el mundo nadie es bruto (coro).

Y queja ninguna no hay, no hay gobierno malo

Sí, sí (coro)

América libre y soberana

Hacemos lo que nos dé la gana (coro)

Embuste americano!!! Embuste americano!!! (coro).

Sigue con Esto fue lo que vi, merengue que se inscribe en la reiteración del discurso, pero con una realidad más cruda, un retrato social de los 90 que nos enrostra los mismos problemas por “saecula saeculorum”.

Un político promete que al llegar las elecciones

Na pana, pana, pana, pana (coro)

Cuando llegue al poder acabarán los apagones

Na pana, pana, pana, pana (coro)

Otro prometió lo mismo y hay basura por montones

Na pana, pana, esto, fue lo que vi (coro)

En las canciones Sin las dos, Por él, Mamá, Que venga, y Tonto corazón, interpretadas por Ramón Orlando, el director de orquesta continúa apostando al bolero y las baladas, con tan buen tino que es de los contados merengueros que han alcanzado el anhelado crossover en ambos ritmos.