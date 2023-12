“El maestro” fue el primer álbum de Valoy para Karen Récord

“El Maestro”, contentivo de 16 temas a ritmo de merengue, bolero, balada y salsa, todos compuestos y producidos por Ramón Orlando Valoy, fue el primer álbum de éste para la disquera Karen Records.

El disco continúa con el merengue Un día, interpretado por Miguel Miguel, el cual narra la historia de un enamorado que con un grito desesperado se lamenta de ver acercarse la fecha en que su amada desfilará hacia el altar en brazos de otro.

Tan solo falta un día

Para verte andar al son de la marcha nupcial

Un día, un día, un día (coro)

Tan solo falta un día

Para verte firmar mis esperanzas perdidas

El bufón, es una historia cantada por Ricardo López, que retoma la denuncia social, esta vez el muchacho humilde que pretende a una jovencita de la alta sociedad, pero es la madre de éste la que le aconseja no soñar con esa posibilidad.

Mi madre me dijo no, no

No la podrás mantener

Pues ella necesita un rey

Y tú no llegas ni a bufón

La diferencia es tan clara

Como del cielo al mar

Ella es de clase alta y más

Tú, ni llegas a clasificar

Ella anda en Mercedes

Tú ni en bicicletas

Ella come lo más caro del mar

Tú a veces ni puedes desayunar

Desde la izquierda, los cantanttes Miguel Miguel, Ricardo López, Fénix Ortiz y Alexis Palacio.

Es tuya es el merengue tradicional, romántico, en el que un hombre se queja de su pareja con el ex y éste le recuerda que se lo había advertido. Interpretado por Ramón Orlando.

Cuando yo la tenía

Era delicada, inteligente y atractiva

Ahora que la tienes qué es lo que te pasa

Tu opinión no es la misma

Cuando yo la tenía

Tú decías que no era para mí

Ahora que la tienes

Tú te has dado cuenta

Que ella solo es fantasía

Ramón Orlando incluyó A la mala, una salsa con el sonido salsero que identifica al maestro desde sus tiempos de pianista en la orquesta de su padre Cuco Valoy. Una denuncia sobre el tráfico de drogas, en la que José Alberto “El canario” tocó la güira.

Ay mamá, hay que ver

Húyele a la mala que algo puede suceder

Pronto te sale un tipo, quiere tu carro alquilao’

Te pagará bueno y mucho pa’ hacer un par de mandao’

Llevar un par de paquetitos, mira, bien disimulao’

Junto con la maldición, queda la federal al lao’

Ay mamá, hay que ver

Húyele a la mala que algo puede suceder

Y una segunda salsa, esta vez una versión del merengue Cúrame, conocido en la voz inconfundible de Fénix Ortiz, en esta ocasión interpretada por Ramón Orlando.

Le sigue Te espero, en la melodiosa voz de Fénix Ortiz, al ritmo del merengue estilo sonoro que le imprime el maestro a sus temas.

Ven cuando te canses de andar y de volar

Ven que ansioso yo te esperaré

Cuando ya las puertas no te abran al tocar

Ven aquí estaré, yo sé esperar

Cuando te rechacen y no sepas adónde vas

Ven que yo feliz te aceptaré

Cuando agotada ya no quieras caminar

Hábido de ti sabré esperar

Dile que aguante es un merengue al estilo de Valoy, interpretado por Fénix Ortiz que narra la oposición de los padres a la relación de su hija con quien la pretende.

Ramón Orlando cierra el álbum con una versión de América sin queja más relajada, en la que Valoy da a América un rostro de mujer.

Dream team

En las 16 cancionesde “El maestro”, Ramón Orlando Valoy se hace acompañar de un dream team de músicos de nivel como Crispín Fernández, Pavin Toribio, Juan Colón, Rudy de la Cruz, Luisín del Rosario, Fermín Cruz, Kaki Ruiz, Fito Medrano, Juan de la Cruz (Chocolate), Edgar Bautista (Edgarito), José Alberto El Canario, Geovanny Peña, entre otros.