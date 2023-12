Actividades para pasar una divertida Navidad en familia

Después de una Nochebuena, al día siguiente el único deseo es pasarla acurrucados en familia. Pero para que este 25 de diciembre sea entretenido un sin número de actividades se prestan, no solo para hacer la jornada más divertida, también para que cada miembro de la familia coleccione recuerdos. Están son las cinco actividades que se pueden hacer en familia el día de Navidad.

Competencia para encontrar los regalos: desde las primeras horas de la mañana de Navidad se puede comenzar a divertirse, haciendo una competencia para encontrar los regalos, el cual consiste en esconder los regalos en cada rincón de la casa y tener tarjetas con varias pistas, según la personalidad o gustos de los miembros de la familia.

También te podría interesar: Actividades navideñas con luces, personajes y cultura

Karaoke: el karaoke es muy popular en cualquier tipo de encuentro. Es una buena oportunidad de sacar los dotes de artista o al menos intentarlo.

También te podría interesar:

Maratón de películas navideñas: este es un clásico, el maratón de películas es lo mejor para recordar la niñez con aquellas películas icónicas, sentados junto a todos los seres queridos, mientras se toma una taza de chocolate caliente con malvaviscos.

Juegos de mesa: Está de más decir que los juegos de mesa es lo más divertido para pasar una Navidad en familia increíble. Para esto pueden preparar juegos con temática navideña o jugar bingo con premios.

Parrillada: Aunque el 25 de diciembre no se cocina, solo se calientan las sobras de la cena de Nochebuena, no estaría mal, hacer una parrillada en el patio de la casa, y por qué no acompañarlo con la telera sobrante.