Actriz colombiana Alejandra Villafañe pierde la batalla contra el cáncer

People en Español.- Alejandra Villafañe, actriz de producciones colombianas como ‘La Ley del Corazón’, ‘La Nieta Elegida’ y ‘Perfil Falso’ de Netflix, falleció el sábado después de batallar varios meses contra un cáncer agresivo que le fue diagnosticado en Mayo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por familiares y amigos en la tarde del sábado.

«Las mejores flores, Dios las recoge rápido para su jardín. Hija, por siempre tu legado estará en mí. Gracias por ser tan especial. Te amo», escribió el padre de la actriz, Santiago Villafañe Vidal.

En julio de este año, Alejandra reveló que había sido diagnosticada con cáncer e intervenida quirúrgicamente. La artista vallecaucana se sinceró a través de su perfil de Instagram a sus más de 120.000 seguidores, y reveló cómo esta condición había cambiado por completo su estilo de vida, fortaleciendo su comunicación con Dios.

Hace pocos días People en Español compartió un video en el que la actriz, modelo y ex reina de belleza tomaba la difícil decisión de afeitar su cabeza con el apoyo y solidaridad de su novio el actor Raúl Ocampo para enfrentar juntos la primera quimioterapia a la cual se sometió en busca de una cura.

«Este video es un homenaje a la familia que siempre está, a los amigos que llegaron y a los que se volvieron Familia. Gracias a un amor que es de por vida», escribió la artista.

Raúl Ocampo, actor de la nueva producción de ‘Café con Aroma de Mujer’ se despidió de su novia con un sentido mensaje de pocas palabras: «Quiero que sepas que… Por siempre». De esta manera compartió en su cuenta de Instagram una conmovedora galería de fotos en blanco y negro de ese mismo momento en el que juntos se raparon el pelo a principios de mes.

Las manifestaciones de sus familiares y amigos aún desconcertados y conmovidos no se han hecho esperar ante tan doloroso desenlace cuando se iniciaba otra fase de tratamiento para combatir la enfermedad.

Es tan inesperado este suceso que incluso en uno de los últimos mensajes publicados en su cuenta de Instagram, Alejandra se había mostrado positiva ante el proceso médico que estaba asumiendo y le agradeció a seguidores, familiares y amigos por los buenos deseos durante su recuperación.

«Gracias infinitas por sus oraciones y mensajes llenos de amor, estoy segura de que toda esa energía bonita me ha dado toda la fuerza que he necesitado. Esto ha estado muy hp (no me disculpo por la palabra, la verdad es que siempre me han gustado las palabrotas y esta vez es necesaria mil veces para lo que llaman la catarsis), pero también muy bonito, lleno de aprendizajes, muchísimos aprendizajes», escribió.

Villafañe reveló que la cirugía había tenido algunas complicaciones y que la recuperación había sido un poco más difícil de afrontar que de costumbre. Sin embargo, dijo que los médicos habían podido retirar todo el tumor.

«Al parecer se pudo sacar todo, mi oncólogo es un teso y el urólogo que entró a última hora también, todos los que estuvieron en mi cirugía, son demasiado, gracias. Dios los bendiga a ellos y a ustedes. Esto continúa, momento a momento. Aquí voy sonriendo, aunque a veces cueste», agregó.

Aunque la actriz mantuvo su optimismo para sanar arropada por el amor de su familia, su pareja y tantos admiradores, no logró su cometido. Hoy miles lloran su partida, con memorables palabras y recuerdos empezando por su familia.

«Cerraste tu vida con broche de oro, mi amor. Por eso la respuesta a la pregunta que me hiciste: ‘¿Qué dirías si me muero hoy?’, fue que eras una verraca y, no por soportar la enfermedad, sino por todo lo que alcanzaste. Orgullosa siempre de ti», apuntó su tía Alicia Villafañe.

Otra de sus parientes, Claudia Villafañe, anotó en sus redes con otra bella foto: «Qué dolor en el alma, mi niña. Gracias por esperarme, gracias por los últimos ‘te amo’, por la última mirada que nos dimos, la guardaré para siempre en mi memoria».