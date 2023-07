Acusan jueza mal instruir caso Duncan para que imputado recibiera pena menor

La defensa de la familia del malogrado comunicador Manuel Taveras Duncan acusó hoy a la jueza de la Instrucción Patricia Padilla de haber mal instrumentado el caso de la muerte de su pariente, para que al imputado vicealmirante Féliz Alburquerque Compré fuera sentenciado a una pena menor de 20 años de cárcel.

Fernando Pérez Vólquez, abogado de la familia Taveras Duncan, dijo que no está de acuerdo con la sentencia de 12 años de cárcel que le impuso anoche al imputado el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, razón por lo que anunció que la apelará con la finalidad de que se le imponga una condena de 20 años de reclusión.

Para Pérez Vólquez, la responsable de que Alburquerque Compré no fuera sentenciado a 20 años de cárcel lo fue la jueza patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, responsable de enviar a juicio de fondo al imputado.

Te puede interesar leer: 12 años de prisión para expresidente de la DNCD por muerte de comunicador

Sostuvo que dicha magistrada hizo una mala instrucción del proceso, lo que motivó a que al final Alburquerque Compré saliera beneficiado con una sentencia de 12 años de cárcel.

Declaró que, por ejemplo, la magistrada Padilla inexplicablemente dijo que los tres hijos de Duncan no eran víctimas y que la esposa ni la madre, tampoco lo eran y excluyó el uso de arma de fuego.

Precisó que Alburquerque Compré como militar tenía 16 armas de fuego asignadas y que durante el proceso de instrucción se determinó que ninguna de esa las utilizó, por lo que se deprende que con la que mató a Duncan era ilegal.

“La juez padilla determinó que porque no se encontró el alma de fuego, él no podía ser condenado por arma de fuego, lo que quiere decir entonces que a Duncan lo mataron no con arma de fuego, sino con otra cosa y además dijo que la víctima era Manuel Taveras Duncan”, precisó Pérez Vólquez.