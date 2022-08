ADP ve ilegal bajar presupuesto Minerd

Sería ilegal reducir más de RD$4 mil millones al presupuesto del 4 % del PIB que recibe el Ministerio de Educación como pretende el Gobierno en los cambios introducidos al presupuesto del año 2022, denunció esta mañana la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Lamentó que mientras el Gobierno quiere quitarle los recursos a Educación hay más de 300 mil estudiantes que no encuentran cupos por falta de aulas.

El presidente del gremio magisterial, Eduardo Hidalgo, dijo que los recursos que recibe Educación son el fruto de una larga lucha para que fueran consignados en la Ley 66-97 de Educación.

“Se está violando la ley quitándole este monto al presupuesto de Educación, eso va a originar que programas esenciales para la población sean acortados, por ejemplo estamos propugnando que niños puedan ingresar a educación inicial desde los 3 años y con esta decisión eso no se podrá realizar”, dijo Hidalgo, presidente de la ADP.

Mientras, legisladores de distintos partidos difieren sobre la legalidad o no de rebajar RD$4,250,412,666.86 al presupuesto de Educación que recibe cada año un monto equivalente al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Hidalgo denunció igualmente que mientras el Gobierno pretende despojar a Educación de más de RD$4 mil millones, mil planteles están inconclusos y miles de maestros precisan de respaldo para capacitarse mejor.

“Es mala señal del Gobierno, porque el presupuesto actual de Educación es insuficiente, por ejemplo ahora nosotros tenemos casi mil centros educativos que no se han podido concluir, que este Gobierno los heredó, pero que en la pasada gestión también tenían esa dificultad”, sostuvo.

Añadió que “tenemos un poco más de 300 mil estudiantes que no están encontrando cupos en las aulas, que hay que alquilar locales, entonces de donde se va a pagar, el tema que tiene que ver con los libros de textos de secundaria que no recibieron el año pasado y completar los libros de primaria que no llegaron completos, de dónde se va a sacar ese dinero a Educación”.

Hidalgo informó igualmente que para este nuevo año faltarán 3 mil profesores a parte del personal administrativo que fue cancelado y no ha sido designado todavía.

El presidente de la ADP dijo que también faltan butacas y los dispositivos electrónicos no se han entregado a los alumnos. “Pero también afecta la instrucción de más de 100 mil maestros que están en el sistema que lo necesitan para una mejor formación”, sostuvo.

El 4 % del PIB para Educación equivale a más de RD$250 mil millones actualmente.

Desacuerdo

Mientras que el abogado y vocero del Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, advirtió al presidente Luis Abinader, que para aprobar la rebaja del 4 % del PIB a Educación habría que modificar la Ley 66-97 que norma la cartera educativa.

“Eso es una trampa y ardid que no debe ser aceptado por el Congreso Nacional, debe rechazar de esa reformulación presupuestaria porque eso implica una modificación a la Ley 66-97 que establece el 4 % para la educación. El Congreso tiene capacidad para modificar la ley porque tiene capacidad para eso, pero sería una conquista que se perdería porque el Congreso que la aprobó también la puede desaprobar”, sostuvo.

Pedro Botello

De su lado, el vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, dijo el Congreso tiene la capacidad de hacer reajuste siempre basado en la ley y en consenso con Educación.

Consideró que “es una irresponsabilidad de las autoridades que en vez de aumentar el presupuesto de Educación para la labor de los docentes y los estudiantes más eficiente se lo pretenda reducir”.

Franklin Romero

Mientras que el vocero del bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero, informó que antes de opinar sobre el presupuesto complementario enviado por el Poder Ejecutivo vía la Cámara de Diputados, tendría que estudiarlo.