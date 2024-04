Álvaro Uribe acusado de sobornar testigos

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

Acusado de sobornar testigos y fraude procesal podría terminar tras las rejas en la investigación iniciada por el Ministerio Público.

Aunque ha definido como persecución política el caso, que se inició hace años, las autoridades colombianas aducen tener pruebas en su contra. De todas formas el proceso es una afrenta.

Eduardo Hidalgo

Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP

Extraña que sea ahora cuando critique la no inclusión en el presupuesto del aumento salarial que dice se acordó en 2023 con los maestros.

Pero es prudente que apele al diálogo y no a la suspensión de docencia, y más con la deficiencia que se arrastra, para demandar un incremento de un 20 y no de un 7 %. Las clases no deben paralizarse por reclamos laborales.

Peter Higgs (AP Photo/Scott Heppell, FILE)

Peter Higgs, científico escocés

Sus aportes a la ciencia de la salud, pero sobre todo con el descubrimiento de una partícula que lleva su nombre, le merecieron el Premio Nobel.

Con su muerte a los 94 años de edad la humanidad pierde a un científico que desarrolló una teoría para encapsular el conocimiento y las fuerzas que dan forma a la naturaleza.