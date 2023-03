SANTO DOMINGO. – El veterano pescador Amable del Castillo, navegando en la lancha Mi Gorda, anzueló un Dorado de 43.5 libras para conquistar el cuadragésimo noveno torneo de pesca dedicado a la especie, en conmemoración del 179 aniversario de la Armada de la República Dominicana y de manera particular al vicealmirante Roger Thomas Mora. La justa fue dirigida por el novel Marco Sánchez.

José Enrique Núñez, también en Mi Gorda, logró ejemplares de 32.5 y 29 libras, que le valieron para quedarse con la segunda y tercera posición, respectivamente.

En la puntuación individual Del Catillo también alcanzó la primera posición con un acumulado de 65.5 libras, mientras que José Enrique Núñez subió al pesaje 61.5 libras. José Luis Núñez, sumó 35 libras para la tercera posición.

Amable del Castillo gana torneo pesca El Dorado 2

Al dar inicio al acto de premiación fueron galardonadas las tripulaciones de las lanchas Mi Gorda (161.5) y Doña Titina con 33.5 libras, ocupantes de los primeros puestos a nivel de embarcaciones. Mónica Sánchez se llevó el premio a la dama más destacada, en tanto que en la categoría juvenil Alfonso Khouri hijo fue el más destacado.

El comodoro Héctor Duval, el vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, y José Manuel Pérez, de Liquid Molly Marine, entregaron el trofeo al campeón de la justa junto a los miembros del Comité de Pesca Wally Heinsen, Alfonso Khouri Padre y Daniel -Danny- Medina.

Duval entregó una placa al vicealmirante Roger Thomas Mora y éste a su vez hizo lo propio con el comodoro y con el director del torneo Marco Sánchez.

El evento contó con el patrocinio de Autohaus, Casa Mencía, Delta Comercial, Pala Pizza, Chery,Liqui Moly, Navieras Rannik, Imca, Glassart, Read Marine, Kinnox, Automarina, United Petroleum, La Colonial, Marine Trophies, Domopack, Odette, Olivia, Okazu, Civilmek, Grupo Cometa, KG Construcciones, Revista Abordo, ET Heinsen, Constructora Rizek, Hardom, Yamaha, La Aurora, Hodelpa, Ron Punta Cana, Black and White, Right Construccion, Lincoln Road, El catador, Aqualy, Sherwin Williams, JP Chennet, La Famosa, Blue Magic y Banana Boat.

Pie de fotos: 1.- Desde la izquierda, Jossy Pérez, Wally Heinsen, Amable del Castillo, Alfonso Khouri, Danny Medina y Marco Sánchez.

2.- José Enrique Núñez (centro), recibe premios de Jossy Pérez, Wally Heisen, Marco Sánchez, Alfonso Khouri y Danny Medina.

3.- El director Marco Sánchez mientras se dirige a los presentes durante el acto de premiación.