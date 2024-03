Ariel Henry, ahora más lejos de Haití

El todavía primer ministro haitiano, Ariel Henry se aleja más de su país al abandonar Puerto Rico para irse a California. ¿Se quedará por allá?

ACNUR presta un servicio a Abinader con sus presiones sobre el caso haitiano, porque las respuestas del mandatario caen bien. ¿Verdad?

El proceso para las elecciones del 19 de mayo no acaba de entrar en calor. ¿Acaso se espera el debate entre los candidatos?

La renuncia del candidato a senador de Fuerza del Pueblo en San José de Ocoa, Francisco Castillo, también rebaja el quehacer político. ¿Estamos?

Sobre el incendio que dejó 13 muertos en La Victoria, la Procuraduría tiene que replantearse el modelo penitenciario. ¿O no?

Al aparecer el nombre de Rodolfo Espiñeira en una comisión vale preguntarle si recibió los papeles solicitados del caso Odebrecht. ¿De acuerdo?

Guillermo Moreno no estaba en debatir con Omar Fernández, pero no le quedó más remedio que aceptar para que no se diga que “se juyó”.

Si el senador Héctor Acosta tiene un 69,4 % de apoyo para repetir en Monseñor Nouel, que comience la fiesta. ¿O es mejor esperar?