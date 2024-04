Con el ataque cibernético a sus equipos la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) sabe que tiene que proteger todavía más sus instalaciones.

Aunque el hackeo no afectara su sistema ni sus operaciones se trató de un aviso que no puede soslayarse ni minimizarse. La incursión indica que hay sectores interesados en violentar su sistema para interrumpir sus operaciones.

Que el hackeo no afecta los procesos de la DGCP, como aseguró la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (Ogtic), no le resta gravedad a la acción. La DGCP ha desempeñado un papel de primer orden al anular licitaciones que no han cumplido con las normas establecidas.

O en que simplemente se han detectado irregularidades en la adjudicación de contratos. Por lo regular los hackeos están relacionados con sectores que buscan crear escándalos, borrar evidencias o ganar algún capital.

Ese ataque a la DGCP en el marco de un proceso electoral crea todavía más sospechas. En lo que se investiga el caso la entidad sabe que tiene que ponerse a buen resguardo para evitar los ataques.