Aumentan los precios servicios en Pedernales

PEDERNALES.- Los precios en los negocios vinculados al turismo interno se han incrementado con el desarrollo que se avecina en toda la zona de La Cueva y Bahía de las Aguilas.

Antes se compraba un almuerzo con 200.00 pesos ahora hay que disponer de 700.00 y pernoctar en el pueblo sale en 1800.00 pesos, con la desventaja de que en ocasiones de fines de semana largos, Semana Santa, Navidad o fin de año, ni aparecen habitaciones por el gran flujo de visitantes.

Osvaldo Feliz Pérez

La entrada al Parque Nacional Jaragua para desplazarse por tierra a la playa Bahía de las Aguilas antes costaba $50.00 ahora $150.00 cobrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el viaje en bote para desplazarse a la playa que con 500.00 pesos se resolvía ha aumentado de acuerdo al número de personas.

Si usted no dispone de $3,000.00 mínimo no podrá visitar la playa en bote con un número de 1 a 5 personas y si el número de personas aumenta de 5 a 10 su costo será de $4,500.00.

Cuando el grupo es de 10 a 15 personas tendrá que pagar 5,000.00 pesos.

Casas reliquias, que tenían buena parte de terreno, construida por la empresa minera Alcoa Exploration Company que se radicó en Pedernales a final de los años 40, han sido convertidas en pequeñas morada para renta de habitaciones con precios que oscila entre $1,200 y $1,800.00 por noche.

Crucero Norwegin Pearl cuando llegó a Pedernales

La compañía Alcoa, se dedicaba a la exportación de bauxita para la exportación, y se retiró del país a mediados de los años 80.

Los precios por noche en el hotel Eco del Mar, que para la llegada del primer crucero una noche rondaba los 500 dólares, con desayuno incluido.

Al paso del tiempo Pedernales, un servicio de comida sencilla: moro con pescado y ensalada que antes te lo ofrecía el capitán de la yola que te transportaba a la playa costaba $200.00, hoy en día si usted no desembolsa $700.00 no se lo come.

Sin embargo en la zona del parque hay una variación de precios, usted resuelve con $400.00 para comerse un lambí a la criolla o a la vinagreta.

El menú para el almuerzo va como proteína lambí, pescado, dorado, colirubia, chillo, pollo, dorada en ruedas, y langosta acompañado de moro o tostones.

Con una variación del precio del chillo y la langosta que usted tiene que disponer de 900.00 pesos por cada plato.

Desarrollo esperado

Osvaldo Feliz Pérez, de 72 años, que antes realizaba las labores de buzo, dice que el desarrollo turístico de la zona es esperado con ansias porque contribuye al crecimiento económico de la gente.

Ahora trabaja como vigilante de los botes en hora nocturna y por ello cobra $7,500.00 quincenal, que le da para mantenerse junto a su esposa.

Su horario de trabajo todos los días empieza a las 6:00 de la tarde hasta el otro día por la mañana. “Ponen la seguridad de noche porque le gustan llevarse lo bote y los motores fuera de borda”, precisó Feliz Pérez.

“Para mi el desarrollo turístico lo encuentro muy importante y que nos caiga bien a nosotros”.

Puerto Cabo Rojo

Se autodefine como un padrote con 8 hijos, que para suerte de él todos se han casado por lo que ya no tienes que buscarle comida a ellos.

El nombre de Bahía de las Águilas, nace porque sirve de refugio a 130 especies de aves, donde 10 son endémicas del país, 76 residentes y 47 migratorias.