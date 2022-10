Debe ser motivo de reflexión y de preocupación el fenómeno del ya famoso cantante de calle o “reguetonero” Bad Bunny (Conejo Malo) que goza de gran popularidad en América y buena parte del mundo occidental.

Miles de personas, de todas las edades, se agolpan, y pagan cualquier cantidad de dinero por asistir a sus presentaciones.

Francamente no lo entiendo. No logro comprender el fenómeno, pues estamos ante un tipo sin calidad vocal ni musical, y sin mayor atractivo que no sea el mal gusto y la vulgaridad, expresadas en sus letras, carentes de contenido melódico y literario. Un sujeto saltando como mono ante un público enajenado que delira hasta la inconciencia sin saber por qué.

No hay dudas de que el mundo está, como decía Eduardo Galeano, “patas arriba” en la cultura como en la política, de tal modo que los valores del buen gusto, de la belleza, de lo ético y lo moral se han desvanecido en el mundo del espectáculo, donde nada es verdad y nada es mentira, donde lo feo ha ocupado el lugar de lo estético, de lo hermoso, de lo bello.

Y lo peor, el gobierno patrocina toda esa basura a través de sus instituciones, sin detenerse en el daño que le están causando a la juventud, totalmente enajenada, intencionalmente embrutecida.

La cultura es la cenicienta del Estado, donde menos se invierte y lo poco que se invierte se malgasta o se usa incorrectamente. No hay una visión, una política cultural que defina las acciones del gobierno que a través de los medios de comunicación exaltan y promueven, sin que a nadie le preocupe, esos antivalores.

Al contrario, los incentiva. Incluso, voy más lejos, es el propio gobierno muchas veces que patrocina toda la basura que se escucha en la radio y la televisión y que se presentan en estadios y centros recreativos. Empresarios de la podredumbre social enriqueciéndose a costa de la ignorancia y el envilecimiento de una buena parte de la juventud sin importarles las consecuencias posteriores.

Bad Bunny

Nadie sabe a ciencia cierta si Bad Bunny canta en inglés, español o un dialecto extraterrestre que ni los “millenial” entienden bien.

Para no abundar demasiado, por razones de espacio, les dejo esta “joya literaria” interpretada por Bad Bunny, el Conejo Malo.

Bla, bla, bla, bla, bla, bla Ey, yo, yo-yo, yo-yo, yo-yo Yo, (la-la-la-la-la-la-la) blow, blow (la-la-la-la-la-la-la)

Diablo’, qué safaera’ Tú tiene’ un culo cabrón Cualquier cosa que te pongas rompes la carretera (la-la-la-la-la) Aight, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo (la-la-la-la-la-la-la)

Qué safaera’ (la-la-la-la-la) Tú tiene’ un culo cabrón Cualquier cosa que te pongas rompes la carretera Aight, (tra) muévelo, muévelo, muévelo, muévelo

Qué falta de respeto, mami ¿Cómo te atreve’ a venir sin panty?