Bartolo Colón enfrenta a Robinson Canó en su debut en  Baseball United League

Erich Richter

New York Post

Vivimos en un túnel del tiempo donde Bartolo Colón negocia con los ex Yankees Robinson Canó y Didi Gregorius.

Colón, de 50 años, estuvo en el bache el viernes con el United East All-Stars en el debut de la Baseball United League, una nueva liga fundada en Medio Oriente y Asia.

Lanzó una primera entrada perfecta contra los West All-Stars, que tenían a Robinson Canó abridor.

Canó, de 41 años, rodó una bola rápida de 81 mph al primera base Jefry Marte, pero casi lo lleva a la bolsa.

Luego, Colón atrapó a su segundo bateador, el oficial y ex Met Alejandro De Aza, mirando hacia la esquina exterior.

Entró Gregorius, tercero al bate, quien se adelantó en la cuenta pero también rodó un lanzamiento en cuenta de 2-0 a la segunda base.

Colón, el ex Met, fue retirado durante la tercera entrada.

Permitió dos carreras en la segunda entrada y no pareció mezclar muchos lanzamientos, manteniendo una velocidad de 81 mph durante su breve salida.

Colón lanzó frente a Jair Jurrjens, mejor conocido por registrar una efectividad de 2.60 en 34 aperturas para los Bravos de Atlanta en 2009.

La liga cuenta con muchos ex talentos de las Grandes Ligas.

“Ahora ves a los jugadores de béisbol, cuando lleguen a los 32, 33 años, si no juegan a un alto nivel, ni siquiera tendrán la oportunidad de jugar en las grandes ligas”, dijo Canó a The Post antes de la conferencia de la liga . debut el viernes. “Entonces los muchachos tienen que ir a México. Si no haces tu trabajo de inmediato, te liberan”.

La liga cuenta con muchos jugadores que buscan otra oportunidad en The Show, incluido Pablo Sandoval, de 37 años.

Incluso De Aza, de 39 años, jugó 10 años en las Grandes Ligas, incluida una taza de café con los Mets en 2016.

Gregorius, de 33 años, es probablemente el jugador consumado más recientemente en la liga. Bateó .284 con los Filis en 2020, un año después de su salida de los Yankees.

Firmó un contrato de dos años con los Filis por 28 millones de dólares, pero tuvo poco interés en la agencia libre después de la temporada 2022.

Gregorius le arrancó un doble con un out a Colón en la tercera entrada, lo que expulsó a “Big Sexy” del juego.

Colón se burló en broma de Gregorius después del doble vistazo a la pared, indicando levantamiento de pesas.

El Este se recuperó para derrotar al Oeste, 3-2, en el partido de debut de la liga.