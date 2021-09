Bebé a bordo

Con unas emotivas imágenes, Irán Castillo dio a conocer la noticia de que por segunda vez la visita la cigueña. La actriz subió a las redes un par de fotografías donde se le ve abrazada con su pareja, Pepe Ramos, donde muestran un teléfono móvil con el ultrasonido.

Contraerán nupcias

En el post, Castillo aprovechó la ocasión para agradecer el amor a su novio, felicitarlo por su cumpleaños y anunciar que contraerá matrimonio. «¡Te amo mi cielo con todo mi ser! ¡Este anillo es un símbolo profundo de nuestro amor y compromiso con toda la libertad para ser nosotros mismos y disfrutar!» agregó. La también cantante aprovechó para dedicarle un hermoso mensaje a su primogénita. «¡¡Te amo Irkita hermosa con todo mi ser!! ¡¡Eres única y auténtica!! ¡Bendigo tu vida!

Se muda de su casa

Courteney Cox es una de las muchas celebridades que asegura haber presenciado fenómenos sobrenaturales, a tal punto que acabó por hacer sus maletas y mudarse de su casa en Laurel Canyon, en la exclusiva zona de Hollywood Hills.

Los testimonios

La intérprete declaró a la revista OK, que ninguno de los testimonios de sus amigos lobgró convencerla , hasta que un repartidor llegó a su casa le abrió los ojos. «Mi profesora de interpretación solía venir a visitarme y siempre me decía: ‘Es extraño. Este sitio me produce una sensación rara’. “Un repartidor me dijo: ‘¿Eres consciente de que hay un espíritu en tu casa?’. Le dije que no y le pregunté de qué estaba hablando, y me respondió: ‘Está justo detrás de ti’. Me asusté y me mudé», confesó.

Blanco de críticas

Alexis Ayala y su exesposa Fernanda López anunciaron su separación el pasado mes de febrero. Ahora el actor está en el centro de las criticas al anunciar su relación sentimental con Cinthia Aparicio, una actriz que es 28 años menor que él.

Diferencia de edad

Ayala y Aparicio se conocieron cuando trabajan juntos en la telenovela “Si nos dejan”. La diferencia de edad le ha traído al también empresario una serie de críticas; las cuales, enfrenta de manera clara y contundente. » Tenemos la diferencia de edad justa y necesaria para llevarnos y entendernos bien, y eso es nuestro», advirtió Ayala a los medios de comunicación. «Esta mujer llegó en el mejor momento de mi vida porque estoy reencontrándome a mí y tomándome a mí en muchos sentidos”, dijo.