EE.UU.- Beéle, el cantante colombiano de música urbana cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, ha sido acusado por su expareja, la influencer venezolana Isabella Ladera, de haber filtrado un video sexualmente explícito en el que ambos aparecen. La polémica surgió tras la publicación del video en internet, generando una fuerte ola de comentarios en redes sociales.

El equipo legal de Beéle responde a las acusaciones

En un comunicado conjunto emitido el martes 9 de septiembre, los despachos Víctor Mosquera Marín Abogados (Colombia) y DMR Law LLC (Estados Unidos) afirmaron que su cliente “no filtró dicho material ni participó en su divulgación”.

“Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, subraya el comunicado legal, el cual fue difundido en la cuenta verificada de Instagram del bufete colombiano y en las historias del propio artista. Puedes leer: COE mantiene alerta en cinco provincias y lo descontinúa en otras

El documento añade que Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad, y que rechaza toda forma de violencia, comprometiéndose a continuar utilizando las vías legales para defender sus derechos.

Acusaciones de Isabella Ladera

Las declaraciones del equipo legal de Beéle se producen luego de que Isabella Ladera publicara, el lunes 8 de septiembre, un extenso mensaje en sus redes sociales donde acusó directamente al cantante de haber difundido el video sin su consentimiento.

“Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres”, escribió Ladera. En su publicación, describió el acto como “una de las traiciones más crueles” que ha vivido, afirmando que el material estaba en posesión únicamente de dos personas.

Acciones legales en Colombia y Estados Unidos

El comunicado también detalla las acciones legales que se están llevando a cabo:

Notificaciones DMCA (Digital Millennium Copyright Act) para el retiro inmediato del contenido.

(Digital Millennium Copyright Act) para el retiro inmediato del contenido. Órdenes de «takedown» dirigidas a plataformas, proveedores y motores de búsqueda.

dirigidas a plataformas, proveedores y motores de búsqueda. Solicitudes de preservación de evidencia digital , incluso para identificar a los responsables en caso de actuar de forma anónima.

, incluso para identificar a los responsables en caso de actuar de forma anónima. Denuncias formales ante las autoridades en Colombia y Estados Unidos, coordinadas entre ambos países.

Billboard Español intenta contactar a ambas partes

Billboard Español confirmó que ha enviado solicitudes de comentarios tanto a Ladera como a los representantes de Beéle, en busca de nuevas declaraciones sobre el caso que sigue generando impacto en redes y medios.