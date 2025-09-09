Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) descontinuó el «alerta verde» en cinco provincias, pero mantiene el mismo nivel en otras cinco demarcaciones, donde se espera que continúen registrándose aguaceros de moderados a fuerte.

El COE informó que se mantiene «alerta verde» para las provincias Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, en el norte, y San Juan, en el sur.

Mientras, se descontinuó dicho nivel de alerta para Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Dajabón, La Vega y Elías Piña.

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que en las primeras horas del miércoles se notará una disminución de precipitaciones, pero una onda tropical se acercará al territorio dominicano después del mediodía, por lo que se espera aumento de la nubosidad.

Además, Meteorología informó que no se prevé formación de ciclón tropical en la región del Caribe en los próximos días.