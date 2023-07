Bonao y Salcedo: Toque atención

Por más que pueda alegarse que la crisis en servicios esenciales es una herencia a la que se le busca solución no todos los ciudadanos tienen la capacidad para soportarla con la mayor tranquilidad.

Cansados de los apagones, las altas facturaciones, la escasez de agua y la falta de trabajo, residentes en Bonao y Salcedo incendiaron neumáticos, lanzaron basura a las calles y protagonizaron otras acciones en demanda de que se enfrenten los problemas.

En Salcedo hubo un herido. Aunque no todos los ingredientes sean espontáneos las autoridades no pueden dar una lectura equivocada ni ignorar la demanda de los residentes en los municipios. Las interrupciones del servicio eléctrico y las altas facturaciones tienen al salto de la pulga no solo a gente de Bonao y Salcedo, sino de casi todo el territorio. Lugareños de las comunidades tomaron las calles porque no aguantan más.

El Gobierno tiene que ver las protestas en Bonao y Salcedo como una expresión del malestar que cunde en amplios sectores hasta por el desorden en el tránsito.

La gente está hastiada de que se le diga que todo está bien, que el país marcha viento en popa, cuando diariamente tiene que soportar largos apagones o sufrir la escasez de agua potable para satisfacer sus necesidades. Las protestas en Bonao y Salcedo tienen que aquilatarse como un llamado para prestar más atención a las necesidades de la población.