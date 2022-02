Caimanes de Barranquilla disputarán la corona SDC 2022

Santo Domingo.-El zurdo dominicano Elniery García lanzó pelota sin hits durante 6.1 episodios y los Caimanes de Barranquilla de Colombia aplastaron los Navegantes de Magallanes de Venezuela 8-1 para avanzar al partido por la corona en la edición 2022 de la Serie del Caribe de Beisbol.

Un doble de Balbino Fuenmayor después de un out en el séptimo puso fin al intento de García por unirse al estadounidense Tommy Fine (Cuba vs Venezuela en 1952), quien se mantiene como el único con un no-hitter en la historia del clásico caribeño. García sacó un out más en el séptimo antes de ceder su puesto en la loma a Luis Moreno.

El zurdo dominicano Elniery García, de Caimanes

Los Caimanes se medirán la noche de este jueves a partir de las 7:00 al ganador del otro choque semifinal entre los Gigantes del Cibao de República Dominicana y Charros de Jalisco de México.

Un triple de Carlos Arroyo con los sacos llenos fue el batazo grande en un ataque de cuatro vueltas de los Caimanes en la segunda entrada frente al derecho J. Guerra. Después de un out, Mauricio Ramos negoció boleto y llegó a tercera por hit de Sandy León al prado derecho. T. C. Cheng recibió boleto para colmar el tránsito antes del estacazo de Arroyo que llegó al paredón del bosque central. Un “wild pitch” de Junior Guerra provocó la cuarta anotación.

Un jonrón de Reynaldo Rodríguez contra Henderson Álvarez sobre la pared del jardín izquierdo abriendo el cierre del tercer episodio aumentó el margen de los Caimanes a 5-0.

Carlos Arroyo triple con las bases llenas

El ataque de los Caimanes continuó en el cuarto con tres nuevas carreras contra los lanzamientos de Enderson Franco. Cheng recibió boleto y avanzó a segunda por sencillo de Arroyo. Un doblete por la banda izquierda de Harold Ramírez remolcó a Cheng y Rodríguez recibió boleto intencional. Un sencillo de Andrés Angulo impulsó a Arroyo y una tercera carrera anotó en las piernas de Ramírez por batazo para doble matanza de Carlos Martínez.

Los Navegantes se libraron de la blanqueada en el noveno por sencillo de Fuenmayor, doble de Pablo Sandoval y elevado de sacrificio de Ángel Reyes contra Yaramil Hiraldo.

Venezuela 000 000 001 -1-3-1

Colombia 041 300 00x -8-11-0

Jugadores de Caimanes celebrando una jugada

J. Guerra, H. Álvarez (3), E. Franco (3), R. Zárate (5), V. Campos (6), S. Bracho (7), A. Vizcaya (8) con F. Arcia. E. García, L. Moreno (7), R. Ramírez (8), Y. Hiraldo (9) con S. León. Ganó: García. Perdió: Guerra.