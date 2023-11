Campesinos toman vías centro Santiago

SANTIAGO. Largos entaponamientos en algunas calles céntricas de aquí provocaron esta mañana decenas de campesinos de la cordillera Septentrional, quienes retomaron su lucha para exigir al Gobierno Central la terminación de varios caminos vecinales en su zona.

Portando pancartas, cartelones y afiches, los agricultores orientados y dirigidos por el reverendo católico Ramón-Nino-Ramos partieron desde la parte frontal del monumento a los Héroes de la Restauración y tomaron la avenida Las Carreras, avenida Juan Pablo Duarte y la calle Del Sol para concluir en el área monumental.

La protesta fue vigilada por agentes policiales, pero no se registraron incidentes.

Los campesinos reclaman la terminación de los caminos vecinales que comunican a las secciones de Los Ramones, El Play, El Níspero, El Aguacate, El Chivo, El Jamo, Alto Gordo y Quinigua, entre otros.

“Nosotros solo reclamamos los caminos vecinales prometidos por el señor Presidente de la República el 2 de junio del 2021, solo pedimos que se cumpla con dicha promesa”, dice una de las pancartas de los protestantes.

Mientras que el cura Ramos dijo que de acuerdo al artículo 39 de la Constitución de la República, los residentes en las zonas rurales tienen derecho a vivir con dignidad como los de las zonas urbanas, ya que también pagan impuestos al Estado dominicano.

Dijo que todos los caminos reclamados no llegan a 25 kilómetros, por lo que no entiende cómo el Gobierno no los termina y se dedica a construir mega-proyectos con inversiones súper millonarias.