Cebolleros reclaman pago subsidio de $205 MM

La Unión Nacional de Cebolleros exigió hoy al Gobierno el pago de la deuda de 205 millones de pesos por la compra de 2,005 quintales del bulbo por concepto de subsidio o compensación.

El presidente de la entidad, Domingo Amancio, dijo que están al borde la quiebra debido a que han tenido que recurrir a préstamos con el Banco Agrícola y otras instituciones bancarias que rondan los 600 millones de pesos.

Junto a decenas de productores con pancartas y consignas de que «paguen la cebolla” protestaban frente al Palacio Nacional, Amancio reprochó que el ministro de Agricultura incumpla con lo prometido.

El presidente de la Unión Nacional de Cebolleros, Domingo Amancio, habla esta mañana a la prensa durante la vigilia frente al Palacio Presidencial./ Foto por Guillermo Burgos

“Esta deuda perjudica a más de 15 mil familias de manera indirecta y más de 600 productores y nosotros hemos venido en la mañana de hoy para que llame a su ministro para que pague el subsidio”, dijo.

Denunciaron que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, en plena cosecha “llenó al país de cebolla importada y esa fue la causa, y desplomó el mercado local y los productores perdieron su producción”.

Enfatizó que los productores no han podido saldar su deuda con entidades bancarias que los están llevando al “hoyo y los prestamistas ya no nos prestan porque hace seis meses que andamos hablando con el ministro y este nos trata con demagogia”.

“Por qué venimos nosotros al Palacio Presidencial y no a Agricultura porque el ministro Limbert Cruz no nos pone caso, ni siquiera nos recibe, alegando que no tiene compromiso con nosotros”, agregó.

Destacó que la Unión Nacional de Cebolleros está compuesta por Vallejuelo, de la provincia San Juan; Azua, Nizao en Peravia y Palenque, San Cristóbal, y que se encuentra en una situación económicamente extrema.

“Nosotros nos sentimos presionados por las deudas que han contraído con las distintas entidades bancarias fruto de que el Gobierno aún no cumplen con el pago de una deuda», indicó.

Aseguró que el Gobierno hizo un acuerdo, a través del ministro de Agricultura, con los productores y los comerciantes mediante un subsidio o compensación que sería entregado a los comerciantes y éste aún no se ha cumplido.

Acuerdo

El ministro de Agricultura negó que el Gobierno haya firmado algún acuerdo con los productores de cebolla que lo comprometa a pagar 1,000 pesos por cada quintal, luego de la pérdida que están teniendo por los bajos precios.

Cruz explicó al respecto que ya él se había reunido con los cebolleros y acordaron que ellos le enviaran una propuesta por escrito.

«He querido ayudarlos, pero ellos han optado por la forma de protestar de la manera no adecuada. Ellos fueron allá, yo los recibí; nosotros hablamos y quedamos en que me iban a enviar una carta con una propuesta, y, en vez de enviármela, lo que han hecho es un piquete frente a Agricultura», indicó Cruz.

El funcionario señaló que el origen del problema es que los productores hicieron un acuerdo con los comerciantes, pero éstos últimos se retiraron porque el precio bajó a causa de la sobreproducción.

Te puede interesar leer: Gobierno compra cebolla a cosecheros

«Ellos se retiran del precio acordado y ahora ellos entienden que el Gobierno tiene que buscarles 1,000 pesos por quintal, pero eso no fue un acuerdo, nosotros no firmamos eso. Cuando el Presidente o el gobierno ofrece algo lo cumple, pero nosotros no firmamos eso», enfatizó el ministro.

Origen

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, señaló que los productores hicieron un acuerdo con los comerciantes, pero éstos últimos se retiraron porque el precio de la cebolla bajó a causa de la sobreproducción “ahora entienden que el gobierno tiene que buscarle 1,000 pesos por quintal”.