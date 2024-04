Chabelly 34 años de amor por la música

Con una carrera que abarca más de tres décadas en la música, la cantante dominicana Chabelly confiesa que aunque no ha tenido una gran popularidad ha dejado una huella imborrable en la industria, gracias a su dedicación, evolución constante y amor por la música.

Desde sus inicios en la agrupación “Las chicas del País”, hasta la actualidad, Chabelly ha sido testigo de los altibajos del género, pero su compromiso con el merengue nunca ha menguado.

“He tenido una gran evolución en estos años. He grabado más de 200 temas y aunque quizás no he tenido una gran pegada, la aceptación del público es lo que realmente vale”, dice la versatil artista.

Chabelly promociona el merengue “Ven tú”

Señaló que a través de los años se ha mantenido realizando actividades a bordo de Ferris del Caribe y unas que otras actividades en diversos puntos del país. Agradece la aceptación que ha tenido del público en estos 34 años de carrera, de la que dice “ha sido buena y no me puedo quejar”.

Entrevistada para Qué Pasa!, Chabelly comparte reflexiones sobre su carrera, los retos que ha enfrentado y su visión del futuro del merengue.

Señala que hay muchas personas que se han encargado de desacreditar el merengue y decir que ya no está y que estos son otros tiempos.

El merengue es patrimonio

“El merengue es un patrimonio dominicano y tanto aquí como fuera del país, donde quiera que hay un dominicano, hay merengue. Pienso que lo que hay es que seguir trabajando y buscar buenos arreglistas y buenos trabajos que logren mantener la calidad”, dijo.

Sobre el trabajo de exponentes de las talla de Ozuna, que recientemente grabó un merengue con el Rubio del Acordeón, además de Nati Natasha, dijo “que son exponentes nuevos que están apostando al merengue, entonces lo que hace falta quizás es un poquito más de apoyo para que el merengue siga siendo número uno aquí en el país y que se siga proyectando a nivel internacional”.

Para esta dominicana el reto más importante a nivel profesional y personal ha sido ser madre y esposa y trabajar en un ambiente tan exigente como el de la música, revela.

Para ella lo más importante es que en este trayecto ha contado con el apoyo de su esposo Carlos Santos, quien ha sido su manager por muchos años.

Además de su exitosa carrera como intérprete, Chabelly también revela su faceta como compositora.

“Tengo una vena de compositora que aún no he explorado por completo”, confiesa. “Pero estoy trabajando en ello y quién sabe, tal vez pronto escuchemos una canción escrita por mí”.

Nuevo sencillo

Actualmente, Chabelly se encuentra promocionando su más reciente sencillo Ven tú, una adaptación a ritmo merengue de la bachata de Dominic Marte, con arreglos de José Quiroz y la colaboración de destacados músicos dominicanos.

“Estoy apostando a este tema”, afirma con entusiasmo. “Está sonando en las principales emisoras del país y estoy agradecida por el apoyo de los locutores y programadores”.

Chabelly reflexiona sobre el papel crucial de las redes sociales en su carrera. “Son un punto importante para cualquier artista”, admite. “A través de ellas, podemos conectar con el mundo entero en un instante”.

La intérprete de temas como Dama de hierro, Hay locos que no son locos, Cómo amarrar a los hombres, Careta, La culpa fue solo mía, El gato y yo, entre otros aconsejó a las noveles talentos a prepararse para que puedan llevar música de calidad y no ser uno más del montón.

Presentación

Chabelly se prepara para presentarse el 26 de abril en Hard Rock Café Santo Domingo, donde compartirá escenario con Chiquito Team Band y Miriam Cruz.