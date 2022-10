Chayanne prepara su nuevo álbum

CIUDAD DE MÉXICO, (AP).- Agradecido por recibir homenajes en vida y mantener una carrera que ha incluido música, cine y televisión, el astro puertorriqueño Chayanne prepara un nuevo álbum que incluye su más reciente sencillo “Como tú y yo”.

La canción tiene un video filmado en México en una zona que el músico conoce muy bien, pues ahí había realizado un clip de su álbum debut.

Recientemente Chayanne recibió el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina por su destacada trayectoria, iniciada como miembro de la agrupación juvenil Los Chicos y continuada con álbumes solistas como “Tiempo de vals”, “Provócame” y “En todo estaré”, así como éxitos como “Fiesta en América”, “Salomé” y “Dejaría todo”.

En la ceremonia, Chayanne estrenó en vivo “Como tú y yo”. “Fue muy emotivo, muy bonito, de verdad que me la pasé muy bien”, recordó Chayanne en una entrevista reciente.

“Tú sabes que uno no hace las cosas esperando reconocimiento, pero te dan el premio y me lo dieron en vida… Entonces uno mira hacia atrás y es que ves lo que has hecho. No te das cuenta todas las cosas que has hecho, películas, novelas, discos, videos, canciones, comerciales de televisión”, incluso convertirse en “memes” agregó risueño.

Nacido en Río Piedras, Puerto Rico, en 1968, Chayanne, cuyo nombre verdadero es Elmer Figueroa Arce, ha actuado en miniseries y telenovelas como “Volver a Empezar” y “Provócame”, así como películas como “Los Chicos, “Conexión Caribe”, “Linda Sara” y “Dance With Me” (“Baila Conmigo”). “Como tú y yo” tiene un video filmado en México cerca de las Grutas de Cacahuamilpa, ubicadas en el sureño estado de Guerrero.

Chayanne recuerda esa zona de México con cariño porque ahí filmó el video de “Chayanne es mi nombre”, la canción que daba título a su álbum debut de 1984, algo que de acuerdo con él trajo buena energía al rodaje.

El clip de “Como tú y yo”, que suma más de 1,7 millones de vistas en YouTube desde su estreno a fines de septiembre.