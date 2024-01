Chicago Bulls presentan el Anillo de Honor

El ex entrenador de los Bulls, Phil Jackson, es visto en una pantalla de video durante una ceremonia del Anillo de Honor.

Una ceremonia del Anillo de Honor de los Chicago Bulls con Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y muchos más suena como un momento divertido para todos. En cambio, terminó poniéndose feo.

Ninguno de Jordan, Pippen y Rodman se presentaron a la ceremonia de los Bulls en honor a su clase inaugural del Anillo de Honor en el entretiempo del viernes, y todos enviaron direcciones en video para al menos reconocer el evento. El vídeo de Jordan no fue lo que describiríamos como emotivo.

Otros homenajeados fueron Phil Jackson, Toni Kukoc, Artis Gilmore, Tex Winter, Chet Walker, todo el equipo de 1995-96, Jerry Sloan, Bob Love, Dick Klein y Jerry Krause.

Fue ese apellido el que hizo que la ceremonia entrara en territorio vergonzoso.

Para decirlo suavemente, Krause, gerente general de los Bulls de 1985 a 2003, no es popular entre los fanáticos de Chicago. Jordan lo despreciaba y se le culpa ampliamente por la salida de Jackson en 1998, que precipitó el colapso de la dinastía del equipo. Krause murió en 2017, por lo que no pudo defenderse cuando se reexaminó el legado del equipo en “The Last Dance” de ESPN.

En cambio, todo el documental se convirtió en una oportunidad para que todos se deshicieran de Krause.

Así que no debería haber sido una gran sorpresa cuando los fanáticos de los Bulls se burlaron en voz alta del nombre de Krause cuando fue anunciado. Sin embargo, aún así fue una sorpresa, porque algunos en el público del United Center abuchearon a la viuda de Krause, Thelma, allí.

Thelma Krause no pareció tomarse bien los abucheos de su difunto marido:

Entre las muchas personas molestas por ver a los fanáticos abuchear a una anciana porque odian lo que creen que su esposo le hizo a su equipo deportivo se encontraba la comentarista de color de los Bulls, Stacey King, quien jugó para los Bulls junto a Jordan y bajo Krause de 1989 a 1994.

Por: Jack Baer

Yahoo Sports