Consejos para elegir el traje de baño ideal

Al elegir el traje de baño ideal las mujeres enfrentan una serie de decisiones que van más allá de seguir tendencias de moda. Desde la aceptación del propio cuerpo hasta la búsqueda de comodidad y funcionalidad, cada etapa de la vida y cada estilo personal ofrecen oportunidades para encontrar la prenda perfecta.

La diseñadora Olga Lidea de León muestra la forma de cómo seleccionar el traje de baño adecuado para sentirse segura y fabulosa, sin importar la edad o preferencias de moda.

La primera recomendación que da la especialista en moda es aceptar y amar el cuerpo que tenemos. “Todos los cuerpos son hermosos y diversos, por lo que es esencial reconocer nuestra silueta única y sentirnos cómodas con ella. Cuando nos referimos a tipo de cuerpo hablamos de silueta , no de tallas”.

Otro de los consejos que señala es que al momento de elegir el traje de baño se debe tomar en cuenta sentirse cómodas y seguras, verse bien y que sea funcional .

“En base a esto, saber que hay trajes de baño que por su forma, corte o print, pueden favorecer más nuestro cuerpo”, dice.

Entre esos factores indica que deben tener tejidos elásticos, versatilidad de uso, construcción duradera y costuras reforzadas; además de forros y copas removibles y también que tengan resistencia al cloro y a los rayos UV.

Explica que para obtener un equilibrio entre moda y funcionalidad y estar a la vanguardia, la tendencia para esta Semana Santa 2024, y para el verano que se aproxima, son los trajes de baño con forma asimétrica y envolvente, los que permiten que se puedan ocultar esos kilos de más.

“Estos diseños se caracterizan por tener detalles cruzados que entallan y restablecen la cintura , reafirman el torso y le saca provecho a las curvas”.

“Estos se pueden usar en colores neutros y poco llamativos, para las mujeres más conservadoras y que les guste vestir sobrio, pero también en colores de temporada del verano”, menciona la propietaria de Olga Fashion Atellier.

Para las mujeres maduras recomienda optar por estilos que les brinden seguridad y comodidad, aquellos trajes de baño con cuello halter, los cuales son ideales para realzar el busto y alargar el torso, para proporcionar un aspecto más esbelto y firme.

Diseñadora Olga Lidea de León

Indica que para un cuerpo triangular lo recomendable es alejarse del área de la cadera y acentuar la cintura y que para esto lo ideal serían los trajes de baño de talla alta.

“Para un cuerpo en forma rectangular se deba jugar con diferentes colores, estampados y decoraciones para crear curvas en el cuerpo”, dice.

Agrega que para una persona de triángulo invertido debe evitar las tiras delgadas en la mitad superior, porque pueden hacer que los hombros anchos parezcan más espaciosos.

Otro factor a tomar en cuenta para la selección de trajes de baño es saber que cada grupo de edad tiene opciones de moda adaptadas a sus necesidades y preferencias.

“Experimenta con diferentes siluetas y estilos, pero siempre teniendo en cuenta tu tipo de cuerpo y características únicas”.

Resalta que lo más importante es disfrutar de tu cuerpo en todas las etapas de la vida y sentirte segura con quien eres y no torturarse por no tener la ni la edad ni el cuerpo que no se tiene.

Complementos

La diseñadora Olga Lidea de León dice que para complementar nuestro look playero, aconseja utilizar accesorios que no sean extravagantes. “Desde sombreros y pareos hasta pulseras y gafas de sol, elige elementos que te hagan sentir elegante y protegida del sol”.