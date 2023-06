Controlarán entrada parturientas de Haití

El director general de Migración, Venancio Alcántara, anunció hoy la colocación de un puesto de “chequeo” en la vía internacional que da acceso al municipio de Restauración, provincia Dajabón, para controlar la entrada de parturientas haitianas al territorio nacional.

Así lo informó su vocero, Nelson Gutiérrez, quien dijo que la aplicación se hará de inmediato, pero siempre respetando los derechos humanos de esas mujeres.

Migración tomó la decisión, luego de El Nacional publicar en su edición de ayer, que ambulancias con mujeres embarazadas llegan desde Haití al hospital pública de Restauración, vía carretera internacional, a pesar de existir tres chequeos militares en la zona. La denuncia en ese sentido fue hecha por el personal médico del ese municipio y de sus moradores.

“Ellas, esas mujeres entran por Restauración, y ese punto no está bajo la supervisión de Migración, ahora bien, está situación ha conllevado que el director general de Migración ordenara el día de hoy un chequeo de vigilancia permanente”, expuso Gutiérrez al conversar con este redactor.

El funcionario explicó que cuando una parturienta haitiana trata de entrar por los puestos migratorios establecidos no se dejan pasar, porque la misma amerita otros requisitos que deben ser dados por las autoridades sanitarias haitianas.

“Cuando viene una parturienta por nuestro puestos no se deja pasar, por qué no se deja pasar, porque lleva otros requisitos tendría que buscar en Haití para entonces una ciudadana haitiana parir en República Dominicana, pero como solo viene, muchas veces, con una pasaporte que tiene una visa, entonces no se le permite el ingreso”, puntualizó el comunicador Gutiérrez.

Explicó que la Ley 285-04 que regula la Dirección de Migración le da esa facultad de crear puestos de chequeos para contra regular la entrada de indocumentados.